“È giusto non accontentarlo”: niente rinnovo e addio alla Juve

Domani sera contro la Lazio i bianconeri puntano a consolidare la propria posizione in classifica, arrivando alla sosta per il Mondiale almeno al terzo posto: un vero e proprio traguardo per come si stava mettendo la stagione.

Riuscire a qualificarsi alla prossima Champions League, anche per riscattare il disastro di quest’anno, è fondamentale per la realizzazione dei progetti della Juventus. Avere gli introiti della competizione più importante del calcio europeo può permettere alla dirigenza bianconera di ambire ai migliori giocatori e anche a blindare i propri gioielli. Tra i giocatori che appartengono a quest’ultima categoria c’è Adrien Rabiot. Il francese è tra i migliori di questa stagione, se non addirittura il giocatore che ha performato con maggiore continuità all’interno della rosa di Allegri, ma ha un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. Le prime richieste per il rinnovo sono molto alte e i tifosi bianconeri hanno le idee chiare al riguardo.

Rinnovo Rabiot, i tifosi non hanno dubbi: “Non vale quello che costa”

Le richieste dell’entourage di Adrien Rabiot alla Juventus per prolungare il contratto si aggirerebbero sui 10 milioni di euro a stagione. Una cifra abnorme, riservata solitamente a pochi e imprescindibili top player. In attesa di capire quali saranno i piani della dirigenza bianconera per il centrocampista francese, i tifosi della ‘Vecchia Signora’ sono piuttosto sicuri sul da farsi. Ecco alcuni dei (molti) tweet dei tifosi della Juventus sul possibile rinnovo di Adrien Rabiot.

C’è differenza tra il dire che Rabiot è migliorato e che dobbiamo rinnovarlo a tutti i costi per tenerlo. Rabiot è un buon giocatore che tieni se non riesci ad avere di meglio e che non vale quello che costa.#Juventus — ☭ The Bitland Prince ☭ (@TheBitlandPrinc) November 12, 2022

Ho la netta sensazione che #Rabiot stia giocando bene (a tratti molto bene) perché è in scadenza. Appena lo rinnovi torna lo zombie che era. Troppo rischioso. — Dart Fener (@Sith_Dart_Fener) November 12, 2022

Ritengo che #Rabiot sia molto migliorato. Da qui a dargli quello che chiede (10 milioni l’anno) ce ne passa. Ciao Adrien, insegna agli altri come sgroppare per 6 mesi dopo aver campeggiato in campo per 2 anni. — luparell (@liuk80) November 12, 2022

Leggo di 10 milioni a stagione chiesti da Rabiot, sarà uno scherzo senz’altro, per 3/4 prestazioni decenti offerte in stagione lo accompagnerei elegantemente alla porta, consentendogli di esprimere tutte le sue potenzialità altrove….. — Camillo Orlando ☮️ (@profzuckerman) November 12, 2022

Rabiot se chiede veramente 10 milioni all’anno è giusto NON darglieli, nonostante sia il nostro miglior centrocampista per ora. — Luca Marchi (@LucaMarchiLU) November 12, 2022

Rabiot 10 milioni non li deve vedere manco con il binocolo — Sebastiano Bianca (@Seby0503) November 12, 2022