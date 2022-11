Da epurato Juve a punto fermo: adesso chiede 10 milioni all’anno

Cambiati radicalmente gli scenari in casa Juventus per il rendimento in campionato e di un giocatore in particolare: richiesta shock

L’eliminazione dalla Champions League con un girone da appena una vittoria e ben cinque sconfitte, con il ‘ripescaggio’ in Europa League soltanto grazie alla differenza reti, è una macchia notevole che rimane nella stagione della Juventus. Ma in campionato, le cose sembrano aver preso, finalmente, una piega diversa, con la striscia di cinque vittorie consecutive, che ha rimesso i bianconeri in quarta posizione.

Cinque successi avvenuti, a parte la sfida con l’Inter, contro avversari non trascendentali, è vero. Ma in cui è riemersa una delle caratteristiche principali della ‘vecchia’ Juventus, quella in grado di competere per tutti i traguardi, e cioè la rinnovata solidità difensiva. L’ultimo gol subito in campionato è quello di Brahim Diaz in Milan-Juventus dell’8 ottobre. Da lì, cinque gare con la porta inviolata, per un totale di 486 minuti di imbattibilità. Anche con un po’ di fortuna, volendo, considerando il palo colpito dal Lecce a tempo scaduto, le occasioni clamorose fallite dall’Inter, i due episodi in area di rigore a Verona, ma Allegri inizia a ritrovare qualcosa della sua creatura. E lo si vede anche dalle sue dichiarazioni, in cui spiega che il sogno scudetto non è più impossibile, nonostante il -10 dal Napoli. Attendendo il recupero di tutti gli infortunati in vista di gennaio e coccolandosi un giocatore in cui ha sempre creduto moltissimo.

Juventus, Rabiot colonna di Allegri ma col contratto in scadenza: chiede 10 milioni per il rinnovo

Vale a dire, Adrien Rabiot, che ad agosto era con un piede e mezzo sulla soglia, pronto ad andare via. E che invece adesso è un inamovibile, oltretutto decisivo, con 5 reti totali e un assist, quello di Verona per Kean. Il francese ha acquisito una centralità notevole nel 3-5-2 o 3-5-1-1 di Allegri, trovando anche quella continuità in fase propositiva che per tanto tempo gli era mancata e che però il livornese aveva intuito potesse essere nelle sue corde. Resta, però, il fatto che il suo contratto scade a giugno. E le richieste per il rinnovo, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, continuano ad essere elevatissime: addirittura, da 10 milioni di euro a stagione. Con questi presupposti, il rinnovo appare piuttosto in salita.