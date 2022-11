Juventus e Milan spazzate via: spesa di lusso e nuovo ribaltone

Calciomercato Juve e Milan, colpo di scena sul futuro del difensore francese, oggetto dei desideri di diversi club.

Grazie al cambio di modulo varato nelle ultime uscite stagionali, la Juventus di Max Allegri sembra aver ritrovato quella compattezza difensiva che aveva fatto le fortune della “Vecchia Signora”. Bremer e Danilo stanno garantendo costanza di rendimento e buone soluzioni anche in fase di possesso.

Diverso il discorso riguardante Leonardo Bonucci. Il capitano bianconero si è reso protagonista di una prima parte di stagione assolutamente negativa. Alle noie fisiche piuttosto frequenti si sono aggiunti anche discorsi di natura squisitamente tattica, con Allegri che gli ha preferito Gatti in alcune gare di nevralgica importanza. Proprio l’ex Frosinone fino a questo momento non ha convinto a pieno. Discorsi che chiaramente Cherubini e tutto il ramo mercato di “Madama” non hanno potuto non approfondire. In quest’ottica sono da collocare i diversi sondaggi esplorativi compiuti dalla Juve per scandagliare il mercato dei difensori.

Calciomercato Juve e Milan, il Siviglia cambia le carte in tavola per N’Dicka

Ragionando in termini meramente economici, la Juve potrebbe dirigere le proprie attenzioni in una duplice direzione. Oltre ai contatti indiretti per Igor, che piace e non poco per la sua grande poliedricità, da segnalare anche l’interessamento per N’Dicka. Il centrale in forza all’Eintracht Francoforte, però, ha catalizzato le attenzioni di diversi club. In Italia, sia Milan che Roma da tempo sono sulle tracce del forte difensore transalpino, che potrebbe diventare un nome concreto per il Psg nel caso in cui per Campos dovesse sfumare la pista Skriniar. Ma non è finita qui.

Secondo quanto riferito da El Nacional, anche il Siviglia di Monchi starebbe prendendo in seria considerazione l’ipotesi di affondare il colpo per N’Dicka, nell’ottica di un restyling totale dell’organico, che dovrebbe passare dall’innesto di altri quattro colpi. Gli andalusi vogliono imprimere una svolta importante alla propria rosa, e per farlo sono propensi ad imbastire diverse trattative. Ricordiamo che il futuro del difensore dell’Eintracht è ancora in bilico: fin qui, il classe ’99 ha rispedito al mittente le offerte di rinnovo ricevute. Chissà che il suo futuro non possa essere proprio in Liga: il Siviglia fa sul serio, club italiani avvisati.