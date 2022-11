Agente Milinkovic-Savic a Torino: incontro per la svolta

Il futuro di Milinkovic-Savic potrebbe subire una svolta importante: l’agente è a Torino e incontra la società

Il sogno del calciomercato della Juventus continua a essere, ormai da tempo, Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio dimostra ogni anno di essere uno dei migliori, se non proprio il migliore, centrocampisti della Serie A. Per questo sarebbe ormai pronto al grande salto in un top club, proprio come la Juventus.

Il contratto attuale con la Lazio ha scadenza nel 2024, ma il rinnovo con la società capitolina ancora non è arrivato. Le richieste del patron biancoceleste per il suo gioiello sono sempre alte e ovviamente per un possibile trasferimento se ne parlerà a giugno, visto che durante il calciomercato invernale sembra molto difficile. Nel frattempo però potrebbe arrivare una svolta importante con l’arrivo dell’agente Mateja Kezman a Torino.

Milinkovic-Savic, Kezman è a Torino: l’incontro con l’agente

Mateja Kezman è l’agente dei fratelli Milinkovic-Savic, Sergej centrocampista della Lazio e Vanja portiere delo Torino. Ovviamente quello che attira su di sé l’attenzione dei top club, anche europei, negli ultimi tempi è Sergej Milinkovic-Savic, che in particolare è il sogno del calciomercato della Juventus da tempo.

Ieri Kezman è arrivato a Torino per parlare però del rinnovo di contratto di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere granata ha infatti un contratto fino al 2024 e si lavora al prolungamento. La presenza dell’agente a Torino però non lascia ovviamente indifferente la Juventus, che proprio domani sera affronterà la Lazio di Sergej Milinkovic-Savic nell’ultima partita del 2022 prima della sosta per il Mondiale. Dunque la presenza di Kezman a Torino principalmente è motivata dal contratto del portiere, ma nulla vieta alla Juventus di provare ad avviare i contatti e prendere informazioni per il centrocampista della Lazio. Inoltre Kezman il 10 è stato nella capitale, magari per parlare proprio del futuro di Sergej. Dunque l’arrivo dell’agente a Torino potrebbe iniziare a infiammare il calciomercato di entrambi i fratelli Milinkovic-Savic, con la Juventus che continua a sognare il grande colpo a centrocampo che potrebbe essere un primo passo verso l’uscita dalla crisi.