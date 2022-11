“Colloqui in corso”: l’annuncio UFFICIALE ‘agita’ la Juve

Le ultime di calciomercato sui bianconeri non sono positive. Ha parlato il tecnico e ora rischiano di cambiare i piani per l’attacco

Come tutti i club, grandi o piccoli, anche la Juventus è al lavoro per la prossima stagione. Tra le priorità anche il reparto avanzato, che a meno di sorprese lascerà Di Maria in scadenza contrattuale a giugno. In bilico poi Kean e Milik, per quest’ultimo c’è un diritto di riscatto fissato a circa 7 milioni. Sull’agenda della dirigenza bianconera figurano diversi nomi per rafforzare l’attacco, uno di questi milita in Premier League.

Per l’attacco che verrà, la Juve valuta soprattutto nomi di esperienza internazionale in grado di aiutare Vlahovic e soci, Chiesa incluso nel percorso di maturazione che i due citati ancora devono completare. Ecco spiegato l’interesse per Roberto Firmino, per il quale già in estate sarebbe stato fatto un tentativo. Il brasiliano classe ’91 vanta ben 73 presenze in campo europeo, tra Champions, Europa League e Mondiale per Club, mentre sono ben 55 (17 i gol) le presenze con la maglia del Brasile. Insomma, in quanto ad esperienza lui ne ha davvero da vendere. Poi è un attaccante moderno, polivalente poiché può fare sia la prima che la seconda punta, sfruttando le sue enormi doti tecniche. E, per non farsi mancare nulla, è in scadenza di contratto alla fine di questa stagione.

Calciomercato Juventus, Klopp allo scoperto: “Colloqui in corso per il rinnovo di Firmino”

A proposito del contratto, però, vanno registrare le importanti dichiarazioni di Jurgen Klopp prima del match del match col Southampton in cui il numero 9 è partito dall’inizio siglando la rete del momentaneo uno a zero. Il tecnico ha detto che “sono in corso colloqui” per il prolungamento contrattuale di Firmino, aggiungendo un “vediamo cosa succederà” che può dire tutto e nulla. La notizia, tuttavia, c’è: il Liverpool, visto che lo stesso Klopp è tornato a puntarci con regolarità, sta provando a blindare l’ex Hoffenheim, togliendolo dal mercato. Togliendolo alla Juventus che pregustava e pregusta tutt’ora il colpo a costo zero.