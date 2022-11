“Lo regalano”: la Juventus lo riporta in Serie A a gennaio

La dirigenza della Juventus già al lavoro in vista del calciomercato invernale: possibile ritorno immediato in Serie A. L’indiscrezione e tutti i dettagli

“Io sono molto contento di essere qui, sento questa squadra come la mia famiglia da anni. Ho fatto quasi tutta la mia carriera come professionista qui, sono e sarò sempre grato alla Juventus. Cerco di andare avanti per fare il meglio per la squadra e il futuro si vedrà”.

Sono le recenti dichiarazioni di Juan Cuadrado riguardo al proprio futuro: “Io penso sempre nel presente, però è sempre un piacere giocare nella Juve e lo sarà sempre”. Come noto, il colombiano e Alex Sandro sono ancora in scadenza di contratto nel prossimo giugno e il club bianconero non sembra intenzionato a proporre il rinnovo ai due senatori. Salvo sorprese, soprattutto nel caso del terzino brasiliano, si va dunque verso la separazione a parametro zero.

Per entrambe le fasce, la dirigenza della Juve è così al lavoro sul calciomercato: Cherubini e il suo staff si stanno già guardando intorno alla ricerca dei terzini del futuro. Nella rosa dei nomi accostati ai bianconeri c’è anche Odriozola, l’ex Fiorentina rientrato in estate al Real Madrid. Il laterale non trova spazio con Ancelotti ed è nuovamente in uscita, con ogni probabilità lascerà i Blancos già a gennaio. Sulle sue tracce la Juventus, come anticipato da Calciomercato.it: durante la sosta Mondiale è stato già pianificato un incontro. Le società saranno al lavoro per comprendere la praticabilità economica e tecnica dell’affare.

Calciomercato Juventus, occasione Odriozola a gennaio

Questo l’annuncio di Luca Momblano, a ‘Juventibus’, su Odriozola: “La Juventus ha deciso di intervenire come priorità assoluta per il mercato di gennaio, e ci sono già dei movimenti in atto, sul lato destro. Odriozola è un nome sul quale c’è un dialogo aperto con il Real Madrid perché praticamente lo regala“. L’ex Fiorentina, con un contratto in scadenza nel 2024, è a tutti gli effetti un esubero del Real Madrid. Importante occasione, dunque, per il club bianconero. Vi terremo aggiornati.