Problemi al ginocchio, cambio dell’ultimo minuto in formazione

Problemi per Thiago Motta durante il riscaldamento: dolore al ginocchio e cambio di formazione all’ultimo minuto

Cambio di formazione all’ultimo in Bologna-Sassuolo. Thiago Motta ha dovuto rivedere i suoi piani durante il riscaldamento.

Problema fisico per Cambiaso che durante i consueti esercizi pre-partita ha accusato un problema al ginocchio sinistro. Un dolore che ha spinto lo staff medico dei rossoblù a non rischiare, mandando in panchina l’esterno e lanciando dal primo minuto Lykogiannis.

Resta da vedere quali sono le condizioni del 22enne terzino di proprietà della Juventus. Il calciatore, 13 presenze fin qui in campionato, è tra i convocati di Nicolato per l’Under 21 che sarà impegnata sabato 19 novembre in amichevole contro la Germania.

Thiago Motta ha dovuto così modificare la propria formazione e schierare dal primo minuto Lykogiannis. Come detto, il nome di Cambiaso è presente nella distinta tra i calciatori in panchina. Difficile ipotizzare un suo impiego a gara in corso, visto il problema accusato. Nei prossimi giorni ci saranno i rituali accertamenti che stabiliranno la natura del problema e l’entità dei tempi di recupero. Soltanto dopo si potrà capire se il calciatore potrà rispondere alla convocazione della Nazionale o meno.