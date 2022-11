Ripetizione Verona-Juventus: scoppia il caos

Polemiche senza fine dopo la sfida di ieri tra Verona e Juventus andata in scena al Bentegodi. I bianconeri vincono ma sui social è polemica per un tocco di mano in area di Danilo

La Juventus colleziona la quinta vittoria consecutiva in Serie A, arrivando a -2 in classifica dal Milan e riaffacciandosi quindi nelle zone più nobili della graduatoria. La truppa di Allegri ha portato a casa tre punti pesantissimi e per nulla scontati, in una serata in cui il Verona ha offerto una buona prova resistendo per larghi tratti fino al gol partita di Moise Kean.

Tanto è bastato alla Juventus per tornare a Torino col bottino pieno, superando anche un finale di gara in dieci contro undici per l’espulsione da parte di Alex Sandro, entrato da pochi minuti.

Verona-Juventus, le polemiche non si placano: “La vogliono rigiocare?”

Un successo quello della Juventus che porta in dote non poche polemiche anche dal punto di vista arbitrale, per un calcio di rigore reclamato dal Verona e non concesso dalla direzione arbitrale. Il tocco di mano di Danilo ha infatti scatenato un autentico putiferio sui social tra tifosi che chiedono addirittura la ripetizione della partita, e soprattutto quelli della stessa Juventus che rispondono a tono sull’argomento ripetizione con tanta ironia:

