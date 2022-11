Mano Danilo, è bufera social: ecco il verdetto della moviola

Verona-Juventus non è ancora finita: post partita infuocato in seguito all’episodio del fallo di mano di Danilo. La moviola e le reazioni social

Continua a far discutere il fallo di mano di Danilo nell’area bianconera non sanzionato con il calcio di rigore nella sfida del Bentegodi tra Verona e Juventus.

Il verdetto della moviola, da ‘La Gazzetta dello Sport’, il ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’, fino agli ex arbitri, è chiaro: il fallo di mano di Danilo non è punibile con il calcio di rigore. “Anche se il braccio è molto largo rispetto al corpo, il contatto con il pallone avviene in modo del tutto inatteso e il movimento di Danilo, in caduta, appare congruo. Si tratta di una casistica di non punibilità prevista dal regolamento”, scrive ad esempio la rosea. Sui social, però, è bufera: alcuni arrivano addirittura a chiedere la ripetizione della partita per non falsare il campionato.

Verona-Juve, la moviola: non è rigore sul fallo di mano di Danilo

Di seguito alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Potete parlare di rigori e rigorini quanto vi pare, ma poi si vedono cose come quella di #Danilo e passiamo proprio ad un livello superiore, inarrivabile 😳 — Marco Picardi (@MarcoPicardi) November 11, 2022

E comunque se dovesse servire, #Danilo in porta è buono…#veronajuventus — massimo (@MDuraccini) November 11, 2022

Detto da tifoso del Napoli: guardare il fermoimmagine che gira da ieri è fuorviante perché fa pensare ad una dinamica diversa da quella reale. Danilo contrasta il primo tiratore non chi rimpalla il tiro, la palla viene da lato quasi da dietro… perché tutto sto casino? — Francesco Grosso (@Frankie1174) November 11, 2022

Quello che più da fastidio è l’ipocrisia, dei tifosi e dei media. Contro #roma e #salernitana TUTTI avevate il regolamento in mano. Da ieri sera invece tornate a parlare di ladrate della #juve per il mani di #Danilo.

Fatevi un esame di coscienza e asciugatevi la bava alla bocca. — Horto Infortunio 🤍🖤 (@ma3k03k) November 11, 2022

Nell’immagine sottostante, il clamoroso “mani” di #Danilo nel match #veronajuventus . Il direttore di gara non concederà il rigore. L’#Italia intera scenderà in piazza a protestare e a fare valere i propri diritti. pic.twitter.com/lDMusVYKA5 — bandicoot_polemico (@bandicootpol) November 11, 2022

Dico la mia: quello di Danilo è sempre rigore, come lo era quello di Smalling a Torino.

Regole assurde.

L’intervento di Bonucci in area non è mai rigore, ma è una giocata da ex calciatore.#VeronaJuve — Jj Massimo (@TweetGino) November 11, 2022

L’unico dubbio sul mani di Danilo è se sia da fischiare palla accompagnata o doppio palleggio. #veronajuventus — number17 (@number1719) November 11, 2022

Per chi parlerà di rigori, oltre a ricordarvi di Smalling, vi ricordo anche di Hoedt in Juventus Lazio 3-1 del 6 marzo 2021. Dinamica UGUALE a Danilo. — Umberto #AllegriOut (@UmbertoF97) November 11, 2022