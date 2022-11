Polemiche senza fine su Verona-Juventus: cosa sta succedendo

Verona-Juventus è stata una partita tiratissima, ma che i bianconeri sono riusciti a portare a casa. Le polemiche, però, non si placano

La Juventus era costretta a vincere contro il Verona in una partita importantissima per alimentare le speranze di rimonta bianconera in classifica.

Il Napoli corre, ma il lento inizio della Vecchia Signora è un problema anche per tenere il passo della zona Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri, però, ora sta reagendo dopo la delusione nella massima competizione europea. In Serie A sono arrivate cinque vittorie consecutive, tra cui anche quella pesantissima contro l’Inter. L’ultima è stata altrettanto importante, perché contro i veneti non era affatto facile confermarsi e perché gli uomini di Salvatore Bocchetti hanno messo in campo tutta la loro grinta per cercare di strappare punti ai torinesi. La partita, però, è finita tra le polemiche per gli episodi arbitrali che si sono verificati nel finale del match e non accennano a finire.

Bufera su Verona-Juventus: nuove polemiche per il fallo di mano di Depaoli

Oltre alla gamba tesa di Leonardo Bonucci che aveva portato a un rigore per il Verona, poi revocato al Var, c’è anche un fallo di mano di Danilo che ha bloccato un pallone potenzialmente pericolosissimo. Le critiche da parte dei padroni di casa non si fermano e nelle ultime ore un calciatore è tornato a farsi sentire. Il laterale Fabio Depaoli ha pubblicato una storia su Instagram con una foto dell’episodio in questione, commentandola con un “Mah” che vale più di mille parole.

Il Verona resta convinto di aver subito un torto arbitrale, ma il regolamento dal 2019 è cambiato e potrebbe scagionare il direttore di gara dalle accuse. Il tiro partito dal piede di Miguel Veloso è rimbalzato sullo stinco di Dawidowicz per poi colpire il braccio di Danilo che si era gettato in scivolata per respingere il tentativo. L’arbitro ha considerato quello del brasiliano un movimento naturale e non atto a ostacolare il pallone con il braccio. Ma le polemiche sono destinate a continuare.