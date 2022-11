TV PLAY | Rigore Verona-Juve: “Chi lo dice vi sta fregando”

Ancora polemiche all’indomani della sfida del ‘Bentegodi’: “L’ultima cosa da vedere è la valutazione dell’arbitro, possiamo renderla limitata, ma la sua valutazione è incancellabile”

All’indomani di Verona-Juventus tiene sempre banco il tocco col braccio di Danilo non sanzionato con il calcio di rigore. Sull’episodio è intervenuto Tancredi Palmeri a Calciomercato.it in onda su Tv Play.

In sostanza per Palmeri è stato un errore non assegnare il penalty alla squadra di Bocchetti: “C’è una fallacità, che è motivo per cui è calcio di rigore – le sue parole in diretta a Tv Play – Chi dice che il regolamento è così vi sta fregando eticamente. L’ultima cosa da vedere è la valutazione dell’arbitro, possiamo renderla limitata, ma la sua valutazione è incancellabile”.

Episodio Danilo in Verona-Juventus, Tancredi Palmeri a Tv Play: “Non può fare quel momento in area, è calcio di rigore”

“Un giocatore che sta cadendo in basso nella scivolata, che si butta in scivolata, così come il caso di Smalling contro la Juventus, in questo caso non solo il braccio di Danilo non è verso terra, non solo è molto largo e aumenta il volume corporeo – ha evidenziato Palmeri – Non puoi fare quel movimento in area di rigore. Aumenti la passibilità di esporti a un rimpallo come questo, altrimenti renderebbe fine a se stesso il movimento di tutti i difendenti che cercando di mettere le mani dietro la schiena. Questo è un calcio di rigore, il rimpallo è a 2 metri e anche se fosse a 50 centimetri tu non puoi buttarti così in area. Abbiamo visto rigori in passato che si sono giustificati con la semplice spiegazione che, guardando il pallone, il volume del corpo non può aumentare in questo modo”, ha concluso Palmeri.