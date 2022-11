TV PLAY | Il Milan ‘avvisa’ Leao: “Rinnovo a una condizione”

Il Milan alle prese con novità in ambito societario e con il discorso rinnovo di Leao: ne abbiamo parlato su TV Play con Marco Iaria

Giorni importanti per il Milan, chiamato a chiudere al meglio il 2022 sul campo nel match del weekend contro la Fiorentina, cruciale per la rincorsa scudetto, ma anche a definire importanti scenari futuri. Lavoro febbrile nella società rossonera per temi di una certa rilevanza.

Da registrare novità di spessore all’interno dell’organigramma, con la nomina del nuovo ad Giorgio Furlani. Tiene inoltre banco, come sempre, la questione del rinnovo di Rafael Leao. Come raccontato qualche settimana fa da Calciomercato.it, Leao avrebbe aperto al rinnovo ma il suo sì non è sufficiente al momento per l’accordo. Di tutto questo, abbiamo parlato a TV Play insieme a Marco Iaria, giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’.

Milan, Iaria sul rinnovo di Leao: “Ecco cosa vuole il club”

Prima parte del discorso incentrata sulla nuova figura interna al club. Su Furlani, Iaria ha spiegato: “E’ un 40enne milanese che ha fatto fortuna all’estero, lavorando per 12 anni nell’ambito dell’alta finanza. E’ un tifoso rossonero sfegatato, è entrato nel consiglio di amministrazione del Milan in quota Elliott dal 2018. Dopo l’abbandono di Gazidis come ad, è stato ‘promosso’. E’ stupefacente che sia un uomo di Elliott a diventare il nuovo ad nominato dalla nuova proprietà. L’idea può essere quella di confermare i ruoli manageriali e non stravolgere gli equilibri. Cardinale intende continuare sullo stesso solco della gestione passata, Red Bird intende perpetuare la sostenibilità, attraverso anche l’utilizzo degli stessi uomini. Consideriamo sempre che, a fronte di 600 milioni versati dalla nuova proprietà, Elliott ha elargito un prestito a Red Bird per portare a termine l’operazione. Finanziariamente, dunque, Elliott è ancora dentro al progetto”. E sul rinnovo di Leao: “Anche qui si seguirà il solco della vecchia gestione, vagliando tutte le operazioni di mercato tramite un comitato che analizza diversi parametri, esattamente come avveniva con Elliott al timone. Il rinnovo di Leao è importante, ma il Milan non intende svenarsi per riuscirci. Vedremo che cosa accadrà”.