Polemica infinita dopo l’esclusione del Ct: l’ex Inter sbotta

Si sta delineando il quadro dei convocati che parteciperanno con le rispettive nazionali ai prossimi Mondiali di Qatar 2022

Proseguono gli annunci ufficiali da parte delle Nazionali in merito alle liste definitive dei calciatori che prenderanno parte ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. Questo pomeriggio, ad esempio, l’Argentina del commissario tecnico Lionel Scaloni ha diffuso l’elenco dei 26 convocati che nel prossimo mese difenderanno la maglia dell’albiceleste.

Questa mattina, invece, hanno sollevato non poche polemiche le scelte ufficiali prese da Luis Enrique per la Nazionale Spagnola che parteciperà alla spedizione qatariota. Su tutte, in particolare, ha fatto discutere l’esclusione di Sergio Ramos dall’elenco dei 26. Il centrale spagnolo ex Real Madrid era già stato ‘bocciato’ dall’ex allenatore del Barcellona nell’estate 2021, in occasione degli Europei vinti successivamente dall’Italia in Inghilterra.

Nonostante il precedente dello scorso anno, il commissario tecnico della Spagna aveva sempre tenuto le porte della Nazionale aperta al ritorno di Sergio Ramos. Il difensore, alla seconda stagione con la maglia del Paris Saint Germain, sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle i tormenti fisici dello scorso anno, come dimostrato dalle 19 presenze spalmate su 1.566′ totali disputati in tutte le competizioni.

Sergio Ramos fuori dai convocati della Spagna, Hakimi non ci sta: “E’ il migliore al mondo”

Nonostante l’ottimo rendimento mostrato da Sergio Ramos con il Paris Saint Germain, Luis Enrique ha scelto di puntare su un reparto più giovane e meno esperto, chiamando sia centrali già nel giro della Nazionale Spagnola come Eric Garcia, Pau Torres e Aymeric Laporte, ma anche la vera grande sorpresa Hugo Guillamón, talento che tanto bene sta facendo nel Valencia di Gennaro Gattuso.

Contro la scelta del ct spagnolo si è schierato ufficialmente l’ex Inter Achraf Hakimi che in un tweet polemico ha scritto: “Sergio Ramos il miglior difensore al mondo”. I due compagni di squadra al Psg sono diventati negli ultimi due anni ottimi amici. Dopo qualche scintilla vissuta sia ai tempi del Real Madrid che da avversari in un celebre battibecco in Champions League quando l’esterno vestiva la maglia nerazzurra, hanno stretto un’amicizia molto solida.

Hakimi, a differenza di Sergio Ramos, sarà uno dei grandi protagonisti del prossimo Mondiale con la maglia del Marocco.