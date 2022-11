Calciomercato, bye bye Juventus: 57 milioni più bonus

Tutti pazzi per Mykhaylo Mudryk, il 21enne gioiello dello Shakhtar Donetsk che da tempo piace alla Juventus, e non solo. Il trequartista ucraino infatti è finito anche nel mirino di club di Premier League pronti ad offerte importanti

In casa Juventus viaggiano di pari passo sia il campo, dove i bianconeri a suon di vittorie stanno provando a risalire la china in campionato, che sul mercato dove ormai gennaio è dietro l’angolo complice la sosta per il Mondiale. Tra i talenti osservati con grande attenzione dalla compagine bianconera c’è anche Mykhaylo Mudryk, fantasista ucraino classe 2001 ed astro nascente del calcio del proprio paese.

Grande protagonista con la maglia dello Shakhtar, il 21enne trequartista si è messo in luce anche in questa edizione della Champions League nel girone del Real Madrid, chiuso con ben 3 gol e 2 assist. Uno score importante che proiettato su tutte le competizioni porta Mudryk a mettere insieme 8 reti e 7 passaggi vincenti fin qui, candidandosi evidentemente a divenire uomo mercato. La conferma è arrivata anche da Carlo Nicolini, vice del direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su TVPLAY che ha sottolineato sia il grande interesse che circola sul ragazzo, che il suo enorme valore economico.

Calciomercato Juventus, il Newcastle prepara la maxi proposta per Mudryk: cifre da capogiro

Al netto dell’interessamento della Juventus, nelle scorse ore vi abbiamo parlato di quello dell’Arsenal per il 21enne dello Shakhtar, con i ‘Gunners’ in attesa di risposta in merito alla loro proposta. Eppure dalla Premier League la concorrenza che orbita su Mudryk sarebbe destinata anche ad aumentare, con un altro club economicamente importante disposto a mettere sul piatto cifre da capogiro.

Secondo quanto evidenziato da ‘Football Insider’ il Newcastle starebbe preparando le basi per provare ad ingaggiare il fantasista ucraino per quella che potrebbe essere una quota record per il club. I Magpies avrebbero mosso i primi passi su un potenziale accordo per gennaio del costo di circa 57 milioni di euro più bonus.

Il prezzo di Mudryk è ormai schizzato alle stelle, con buona pace anche della Juventus, mentre Arsenal, ed ora anche Newcastle, sono pronte a fare follie.