L’accordo è già arrivato, la Juve gli dice addio

Niente da fare per la Juventus, il club bianconero gli dice addio: l’accordo è già stato raggiunto

Tra i papabili colpi a costo zero della prossima estate potrebbero esserci anche diversi protagonisti dell’imminente Mondiale. Uno potrebbe essere Youri Tielemans. Il belga, tra i convocati del ct Martinez, punta ad essere uno dei protagonisti della Coppa del Mondo, con i ‘Diables Rouges’ che puntano a salire sul trono mondiale.

Il futuro del centrocampista cresciuto nell’Anderlecht resta però tutto da scrivere. Tielemans infatti ha il contratto in scadenza a fine stagione con il Leicester. Il tecnico Brendan Rodgers ha più volte elogiato il centrocampista belga e sottolineato come speri che rinnovi presto il contratto. Il manager nordirlandese ha spiegato come i prossimi mesi potrebbero rivelarsi, in questo senso, decisivi.

Juventus, si complica Tielemans: accordo con l’Arsenal

Sul classe 1997 ci sono però tanti club europei, allettati dalla possibilità di acquistare il giocatore a parametro zero. Uno di questi è la Juventus, che deve però fare i conti in particolare con le inglesi. Tielemans piace tanto infatti in Premier League e diverse sarebbero le società che gli hanno messo gli occhi addosso. C’è il Newcastle, il Manchester United, ma anche e soprattutto l’Arsenal.

Stando addirittura a quanto riferiscono dal Belgio, sarà proprio il club londinese la prossima squadra di Tielemans. Come riferisce ‘Voetbal Primeur’, i ‘Gunners’ avrebbero raggiunto un accordo con il giocatore per un trasferimento a zero nella prossima estate. Il Leicester però non demorde e spera di poter rinnovare il contratto con il giocatore oppure di poter monetizzare a gennaio da una sua cessione. Un’ipotesi non da escludere, considerando il grande interesse nei confronti del centrocampista. Di certo la strada non è certamente semplice per la Juventus. I bianconeri studiano occasioni e nuove opportunità per il centrocampo da regalare a Max Allegri e Tielemans è uno dei nomi in cima alla lista della dirigenza. Per arrivare a lui potrebbe però servire un importante sacrificio dal punto di vista economico oltre che la necessità di anticipare la folta concorrenza.