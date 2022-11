Esonero e sostituto scelto: Simeone ribalta Inter e Juve

Una situazione che può ribaltare i piani sia dell’Inter che della Juventus: al centro del discorso c’è il ‘Cholo’ Simeone

Una crisi nera che continua. Un punto in campionato nelle ultime tre giornate, ottenuto tra l’altro contro un Espanyol in dieci uomini e un’uscita anticipata dalle coppe europee. Per Diego Simeone è probabilmente il momento più duro da quando siede sulla panchina dell’Atletico Madrid, tanto è vero che anche la figura del ‘Cholo’, il tecnico più pagato al mondo, sotto contratto fino al 2024 con i ‘Colchoneros’, è messa in discussione.

Il presidente Cerezo valuta infatti di interrompere in anticipo il rapporto con il tecnico argentino. Difficile che Simeone possa essere esonerato a stagione in corso, ma dalla Spagna sottolineano come il suo contratto potrebbe terminare con un anno d’anticipo, magari con le dimissioni dello stesso allenatore argentino.

Atletico, Simeone ai titoli di coda: Tuchel per sostituirlo

Lo sottolinea ‘El Nacional’, che riferisce come il presidente Cerezo avrebbe già individuato il sostituto adatto. Due in particolare i nomi che stuzzicavano la dirigenza biancorossa. Il primo, Luis Enrique, alletta per il fatto che dopo il Mondiale lascerà con tutta probabilità la panchina della Spagna. L’allenatore asturiano però potrebbe decidere di prendersi un periodo di pausa. Ecco allora spuntare un secondo nome, molto gradito a Cerezo, quello di Thomas Tuchel. Il tedesco, esonerato dal Chelsea, è una delle opportunità più interessanti che offre il mercato.

Il nome di Tuchel è stato accostato anche alla Juventus, soprattutto in ottica post-Allegri. Il periodo buio però sembra ormai alle spalle per il tecnico toscano e appare difficile che la Juventus possa decidere di esonerarlo per chiamare il tedesco. Molto dipenderà da come andrà la stagione e da quelli che saranno i risultati ottenuti da Allegri. Discorso simile per quanto riguarda il futuro di Simone Inzaghi. Anche l’Inter si aspetta risultati importanti dal tecnico piacentino e in ottica nerazzurra uno dei nomi da tempo sognati per la panchina è proprio quello del ‘Cholo’, che il popolo meneghino riaccoglierebbe volentieri, stavolta in veste di allenatore. Certo il discorso ingaggio pesa e non poco, ma sembra esserci un filo che parte da Madrid, arriva a Milano e passa per Torino e che può legare i destini di quattro allenatori.