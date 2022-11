La Juve vola: due regali dalla Befana per Allegri

La Juve non vuole frenare la sua rimonta ai primi posti in classifica, anzi. Hanno già scelto due colpi per Massimiliano Allegri a gennaio

La Juve galoppa verso i primi posti in classifica e non vuole più fermarsi. Contro il Verona è arrivata la quinta vittoria consecutiva e ora la zona Champions League è già stata agguantata.

Il Napoli è ancora lontano, grazie a un inizio di stagione splendido e che ha portato un bottino importantissimo in cascina per gli azzurri. Ora, però, i bianconeri vedono la luce e grazie a una difesa arcigna e blindata che non ha subito gol nelle ultime giornate, neanche contro un’Inter che è tra i migliori attacchi del torneo. Il calciomercato di gennaio potrebbe alimentare le speranze bianconere, ma anche la possibile avanzata in Europa League, che in ogni caso è un obiettivo importante per la Vecchia Signora. Un paio di acquisti sarebbero ideali per dare impulso alla rimonta di Massimiliano Allegri e c’è chi ha già scelto chi dovrebbero essere.

Il calciomercato per alimentare la rimonta Juve: doppio colpo a gennaio

Oggi, dopo la pesante vittoria dei torinesi contro il Verona, abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it, con il consueto sondaggio su Telegram, quali sarebbero i nomi giusti per rinforzare la rosa e lanciare con ancora più convinzione la rimonta sul Napoli. Tra i profili in lizza, abbiamo inserito quattro coppie che potrebbero essere particolarmente interessanti per completare un gruppo già importantissimo, ma che è stato dilaniato da troppi infortuni.

La prima coppia era formata da Grimaldo e Muriel, poi Igor e Zaha, N’Dicka e Depay, Odriozola e Asensio. A vincere sono stati proprio gli ultimi due, evidenziando come i tifosi sognino il doppio colpo dal Real Madrid. Se per il fantasista il pressing è sullo sfondo, ma di lunga data, per il terzino la trattativa è molto più concreta. Oggi vi abbiamo riferito in esclusiva del summit che andrà in scena tra le parti nella pausa per il Mondiale. L’ipotesi è sempre più concreta e si tratterebbe di un nome importante nelle rotazioni di Allegri. In attesa che anche per Asensio, nei fatti, si entri nel vivo.