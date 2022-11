Con Inzaghi è finita: via dall’Inter col ‘tre per uno’

Dopo la doppia retrocessione nelle gerarchie, potrebbe arrivare un addio a gennaio: l’Inter ha tre nomi sulla bilancia

Sgasava sulla fascia Robin Gosens ai tempi dell’Atalanta, dove si è conquistato lo status di miglior esterno del campionato e il posto con la nazionale tedesca. Dopo l’infortunio e il trasferimento all’Inter, tutto questo, sembra solamente un lontano ricordo. Ora l’esterno ha perso il posto da titolare nelle gerarchie di Inzaghi e Flick non lo ha portato ai Mondiali in Qatar.

Un mondo che si è ribaltato per Robin Gosens, che secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’ starebbe valutando la possibilità di lasciare il club meneghino a gennaio. Una possibilità a cui l’Inter non opporrebbe troppa resistenza, con diversi club della Bundesliga che hanno già mostrato un primo interesse: Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte, Friburgo e Borussia Moenchengladbach sono solamente alcune delle società pronte a muoversi per il tedesco. I nerazzurri, nel frattempo, avrebbero già tre nomi sul proprio taccuino.

Calciomercato Inter, Gosens può salutare a gennio | Tre nomi per Inzaghi

In caso di addio a Robin Gosens a gennaio, i nerazzurri si starebbero già cautelando con tre possibili alternative. Sempre secondo quanto riferito da ‘Tuttospot’, sarebbero Borna Sosa, Pedraza e Bensebaini i tre profili che più stuzzicherebbero la dirigenza dell’Inter per le corsie esterne. Beppe Marotta e Piero Ausilio, in tutto questo, non hanno nemmeno troppa fretta e il motivo è da ricercare in Federico Dimarco. Il classe ’97 da quando è tornato a Milano ha dimostrato di essere cresciuto in maniera esponenziale e la doppietta contro il Bologna ne è solamente un’altra testimonianza.

Per il gioco di Simone Inzaghi le corsie esterne sono fondamentali e i tre profili valutati dalla dirigenza meneghina hanno le caratteristiche giuste per lui. Tanta gamba, attenzione alla fase difensiva e la capacità di spaccare le partite con giocate di qualità in zona offensiva. Quello che sembra sempre più sicuro è che Robin Gosens abbia perso posizioni nelle gerarchie del tecnico romagnolo, che invece si gode le prestazioni di Dumfries, Darmian e Dimarco. Il futuro dell’esterno ex Atalanta potrebbe essere già lontano dal capoluogo lombardo.