“Io come Ronaldo”: l’annuncio che scuote la Serie A

C’è un giovanissimo talento brasiliano che ha già rubato l’occhio a diversi club europei importanti: “Mi immedesimo in Cristiano Ronaldo”

Cristiano Ronaldo e Ronaldo il fenomeno. Due pezzi di storia del calcio che noi tanto amiamo e continuiamo a seguire senza sosta. Il fenomeno portoghese sta attraversando probabilmente il momento peggiore della propria strabiliante carriera e anche la leggenda brasiliana ha avuto diverse difficoltà nel suo percorso, a causa dei numerosi problemi fisici. Nonostante ciò, restano ovviamente dei punti di riferimento quasi intoccabili, oltre che degli esempi per le future generazioni.

Ogni tanto, scappa qualche paragone e, di certo, non è mai semplice accostarsi a giocatori del genere, i quali hanno raggiunto picchi per tanti inarrivabili. Questo, però, non spaventa Endrick Felipe Moreira de Sousa, giovanissimo centravanti di proprietà del Palmeiras (club che milita nella massima serie brasiliana). Sebbene Endrick sia addirittura ancora minorenne (16 anni compiuti lo scorso 21 luglio), sta già attirando l’interesse da parte dei top club europei, affascinati dalle sue giocatore di grande rilievo (a maggior ragione considerando l’età).

E il calciatore in questione, per giunta, non manca di personalità, come attesta un’intervista da lui rilasciata ai microfoni di ‘Marca’. Alla domanda riguardante i suoi idoli Endrick ha così risposto: “Ronaldo il fenomeno e Cristiano Ronaldo li ho visti giocare spesso e mi sono immedesimato in loro“. E i numeri testimoniano le sue doti fuori dal comune: nove gol e un assist in tredici gare totali disputate tra campionato e coppa.

Calciomercato, Endrick e il paragone con Ronaldo: la Serie A è lontana

Insomma, abbiamo a che fare con un prospetto estremamente allettante. Ad alcuni ricorda Ronaldo il fenomeno, di conseguenza non è affatto da escludere che si tratti di un potenziale crack a livello mondiale, stile Mbappe per intenderci. E proprio il Paris Saint Germain starebbe valutando concretamente di acquistarlo nei mesi a venire. Ad oggi, si parla già di una valutazione sui 45 milioni di euro. Cifra che sembra anche destinata a salire.

Non un grosso problema per i francesi, al contrario della Serie A. In Italia, ovviamente, l’opzione Endrick stuzzica eccome, ma le condizioni economiche e la concorrenza prestigiosa rendono quasi impossibile l’affare. E non c’è solo il PSG, perché il gioiellino brasiliano, dal canto suo, stuzzica pure la fantasia di altri top club quali Chelsea (da registrare un tentativo del connazionale Thiago Silva), Manchester City, Barcellona, Real Madrid e United. Staremo a vedere.