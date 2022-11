PAGELLE E TABELLINO Verona-Juventus 0-1: Kean la decide, abbaglio di Di Bello

Le pagelle di Verona-Juventus, partita valida per il 14esimo turno di Serie A: tutti i voti di Calciomercato.it

I bianconeri non si lasciano scappare un’occasione troppo ghiotta: vittoria sul campo del Verona e punti pesanti guadagnati su Milan, Atalanta e Roma. Pesano sul giudizio complessivo le decisioni di Di Bello e della squadra VAR, che si perdono un calcio di rigore per i padroni di casa.

Un primo tempo scialbo, giocato a ritmi molto bassi e con pochissima intensità. Nella ripresa, però, entra in campo una squadra con un piglio diverso e arrivano più occasioni pericolose. Per vincere nel calcio, nonostante le parole di Massimiliano Allegri, bisogna fare gol e solamente nella ripresa la Juventus ha provato con convinzione a trovare la rete. Il vantaggio, quindi, arriva con una bella transizione con Rabiot e Moise Kean che riesce a battere Montipo’ con una serie di rimpalli fortunosi. Grandi polemiche nel finale per due rigori non concessi al Verona: prima un tocco di mano di Danilo, estremamente dubbio, poi un contrasto tra Bonucci e Verdi. Nei minuti finali arriva anche un fallo da ultimo uomo da parte di Alex Sandro, giustamente espulso.

VERONA

Montipo’: 6

Hien: 6

Dawidowidcz: 5 (78′ Gunter s.v.)

Ceccherini: 5.5

Hongla:6.5

Doig: 6.5 (65′ Lazovic 6)

Sulemana: 6

Terracciano: 6

Lasagna: 5.5

Kallon: 5.5 (72′ Verdi 6)

Djuric: 5 (78′ Henry s.v.)

All.Bocchetti: 6

JUVENTUS

Perin: 6

Bremer: 6.5

Bonucci: 5.5

Danilo: 6.5

Cuadrado: 5 (79′ Alex Sandro 5)

Fagioli: 6 (63′ Miretti 6)

Locatelli: 6 (63′ Paredes 6)

Rabiot: 6.5

Kostic: 5.5

Milik: 5.5

Kean: 6.5 (69′ Di Maria 5.5)

All. Allegri: 5.5

Arbitro: Di Bello 4

TABELLINO E RISULTATO

Verona-Juventus 0-1: 60′ Kean

AMMONITI: Bonucci (J), Dawidowicz (V), Djuric (V), Veloso (V), Alex Sandro (J)

ESPULSI: Alex Sandro

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hein, Ceccherini; Terracciano, Hongla, Suleman, Doig; Kallon, Lasagna; Djuric

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 38, Milan 30, Atalanta, Inter e Lazio* 27, Roma 26, Juventus* 25, Udinese 24, Torino 20, Fiorentina 19, Salernitana 17, Bologna e Sassuolo 16, Empoli 14, Monza* 13, Lecce 12, Spezia 10, Cremonese 7, Sampdoria 6, Verona* 5 * una partita in meno