“E’ vergognoso”: proteste, Var ed espulsione, Verona-Juventus finisce nel caos

La Juventus vince contro il Verona ma le polemiche sono roventi: la decisione non va assolutamente giù

Per la Juventus arriva la quinta vittoria consecutiva ma i bianconeri contro il Verona faticano ben oltre le attese. La squadra di Bocchetti si rende pericolosa in più occasioni e soltanto una conclusione di Kean, deviata da un difensore, regala tre punti importanti ad Allegri.

La prestazione juventina però è decisamente sottotono e soprattutto il Verona reclama per un calcio di rigore non fischiato dall’arbitro Di Bello. I veneti protestano e chiedono la revisione al Var per un evidente tocco di mano di Danilo nell’area bianconera. Il direttore di gara però, appoggiato in questo dal Var, non modifica la sua decisione e considera non punibile con un penalty il tocco del difensore brasiliano.

Una scelta che Marelli su ‘Dazn’ giudica giusta in quanto Danilo si trova inaspettatamente la palla sul braccio e il regolamento prevede questa specifica. Ma non è finita perché qualche minuto dopo viene fischiato un calcio di rigore al Verona per un presunto fallo di Bonucci su Lasagna. In questo caso il VAr interviene e, dopo una revisione del direttore di gara, cambia la decisione, annullando la sanzione. Una doppia scelta che fa ovviamente discutere e che condiziona il risultato del match.

Verona-Juventus: espulso Alex Sandro

A rendere ancora più rovente il finale di gara, l’espulsione di Alex Sandro che ferma con le brutte un contropiede dei veneti. Alla fine arriva il successo della Juventus, con il Verona che recrimina sia per la prestazione che per le decisioni del direttore di gara.

Ecco alcuni commenti su Twitter:

Ma come si fa a non concedere il rigore sul fallo di mano di Danilo?

Quello dopo ancora più clamoroso.

Ora li trainano.#veronajuventus — il fustigatore nerazzurro (@FustigatoreIl) November 10, 2022

Danilo fa una parata come se fosse un portiere, ma stiamo scherzando 🫡 Non ho parole 🤮 — Sanjî (@MattioniBaller) November 10, 2022