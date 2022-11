Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 10 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi giovedì 10 novembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 10 novembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Partiamo da ‘La Gazzetta dello Sport’ che non può non aprire con l’Inter. I nerazzurri hanno portato a casa tre punti d’oro contro il Bologna per tenere il passo delle prime della classe. Ne è uscito fuori un 6-1 che mette in cantina il ko contro la Juventus e manda all’inferno i felsinei. La Rosea titola con “Inter ci 6”, con chiaro riferimento alla goleada degli uomini di Inzaghi.

Non è su una scia tanto diversa il ‘Corriere dello Sport’. Il quotidiano romano, probabilmente con una nota un po’ più agrodolce, apre con “Sembra l’Inter”. Nel taglio basso, però, spazio anche per Juventus e Napoli. I bianconeri vanno a Verona con assenze pesanti, tra cui Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Nuovi elogi, invece, per i partenopei: “Napoli fenomenale, in Europa fa scuola”.

Scelta diversa, invece, per ‘TuttoSport’. Il quotidiano torinese, infatti, ha come titolo d’apertura: “La Juve dribbla Vlahovic”. Elogi anche per il Torino e spazio poi per l’Inter: “Dzeko guida la riscossa, Inzaghi respira”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri di giovedì 10 novembre 2022

Robert Lewandowski è al centro dell’attenzione in Europa e nel mondo. Il bomber polacco ha fatto discutere per l’espulsione contro l’Osasuna, ma nelle ultime ore ha ricevuto il premio della Scarpa d’Oro, grazie a più di 30 gol realizzati con il Bayern Monaco la scorsa stagione. Il ‘Mundo Deportivo’ titola con “Lewy de oro”.

C’è poi un altro caso che sta montando in Spagna e ‘AS’ se ne occupa in apertura: “Ancelotti contra la Mundialitis”. E nel taglio in alto: “El Atletico toca fondo”, titolo che non ha bisogno di tante spiegazioni. La crisi continua e i colchoneros non sembrano poterla arginare.