Big rossonero fuori dal Mondiale, tra polemiche e sfottò: cosa sta succedendo

Un altro big del Milan è fuori dal Mondiale, in attesa dell’annuncio ufficiale. Tra polemiche e sfottò

Le Nazionali partecipanti a Qatar 2022 stanno diramando in queste ore la lista dei convocati per il Mondiale. Dalla giornata di lunedì, tutti gli occhi del mondo saranno rivolti sulla rassegna intercontinentale.

Gosens è il grande escluso in casa Germania, presente invece Lukaku nel Belgio. Sono attese per oggi anche le convocazioni dell’Inghilterra, con Southgate che, in attesa della conferma ufficiale, avrebbe escluso dalla lista Tomori. Tra polemiche e sfottò, ecco le reazioni social raccolte da Calciomercato.it:

Uno dei difensori più scarsi di sempre. Uno che, in Italia, a malapena, troverebbe spazio in una squadra di lega pro. Maguire al mondiale e Tomori a casa 🤷🏻‍♂️ — gianpaolo campania (@gianpaoloCa) November 10, 2022

Tomori non va al mondiale, strano i milanisti mi avevano assicurato fosse il più forte del mondo — JC (@ripjcx) November 10, 2022

Comunque per preferire Maguire a Tomori e Smalling vuol dire che Southgate le partite se le vede ad occhi chiusi, altrimenti non si spiega #Southgate — Desy (@_iam_desy_) November 10, 2022

Comunque sto leggendo alcuni post degli inglesi convinti che sia giusta l’esclusione di #Tomori dal mondiale. Non vedo l’ora di vedere i formidabili #Maguire e #Dier. #QatarWorldCup2022 — 🐲 𝕃𝕠𝕜𝕚 ACM ❤️🖤 (@Loki_ACM) November 10, 2022

❌Il CT inglese Southgate ha escluso Tammy Abraham e Fikayo Tomori dalla lista dei convocati per il mondiale in Qatar. ahahahahha — ᑭᗩᘔᘔOᑭᗴᖇYIᒪᗪIᘔ🙅🏻🤍🖤 (@pazzamentejuve) November 10, 2022

Southgate non convocava Tomori neanche quando si mangiava chiunque nel campo, figurati ora che da inizio campionato sta facendo pena. Certo è che non vincerà mai con difensori come Mings, Maguire, Stones, Dier, Ben White e Gomez (perché questi convocherà). — FlipBauer (@FlipBauer) November 10, 2022

Mi dispiace un sacco per Fik, giudicato evidentemente per le due partite contro il Chelsea. Davanti a lui ci sarà gente come Maguire (421 pessimi minuti in stagione tra PL ed Europa League, contro i 1500′ di Tomori tra Serie A e CL) ed Eric Dier. Southgate bersagliato in patria. — Federico (@federicomanasse) November 10, 2022