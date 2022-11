“Ritiratevi”: nessuna pietà per i due veterani della Juventus

Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci sono finiti nel mirino dei tifosi della Juventus su Twitter: andiamo a vedere cosa sta succedendo in questa sfida con il Verona

La Juventus di Massimiliano Allegri, per continuare a tenere vivo il sogno scudetto o comunque restare in scia alla zona Champions, deve assolutamente vincere la sfida esterna in casa del Verona di Salvatore Bocchetti.

Un match molto delicato per la Vecchia Signora contro l’ultima della classe che, nonostante i risultati negativi, non ha mai fatto mancare la prestazione. In casa Juventus invece due veterani e protagonisti di grandissime vittorie sono finiti nel mirino dei tifosi della squadra piemontese soprattutto su Twitter, dove il commento live e la reaction della gara è ormai prassi. Stiamo parlando di Juan Cuadrado, esterno destro colombiano al suo ultimo anno di contratto con la Juventus, e Leonardo Bonucci, decano della Vecchia Signora spesso punzecchiato da tifosi e non solo. Tutte le sensazioni e le ultimissime dalla sfida della Juventus in casa del Verona di Salvatore Bocchetti

Juventus, Bonucci e Cuadrado nel mirino: “Ritiratevi”

I due maggiori imputati di un primo tempo abbastanza scialbo della Juventus sono Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci finiti nel mirino dei tifosi della Vecchia Signora che non ci sono andati piano con i loro beniamini, o almeno ciò che erano fino a questa stagione. Il giocatore colombiano sembra infatti decisamente involuto rispetto alle scorse annate, mentre Bonucci da sempre divide la tifoseria della Juventus.

Gli epiteti e i “consigli” proposti ai due giocatori della Vecchia Signora vanno dal “ritiratevi” fino ad un “inguardabile” per Cuadrado. Andiamo a vedere i tweet riservati ai due elementi della Juventus di Massimiliano Allegri.

ECCO ALCUNI TWEET

Cuadrado insensato anche oggi ma non è una novità#VeronaJuve #jvtblive — capitanschettini (@Schetweet) November 10, 2022

Nell'opzione automatica di rinnovo per Cuadrado c'era anche una clausola per giocarle tutte, altrimenti non si spiega…. — Nico (@1411nico) November 10, 2022

Cuadrado saltato da doig come un pollo — Fëderico M. (@fedeju93) November 10, 2022