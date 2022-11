Bufera Di Maria, hanno già deciso: “Via dopo il Mondiale”

La Juventus vince ma il campione argentino non convince. Prestazione da dimenticare per il calciatore

La Juventus vince e si avvicina al secondo posto occupato dal Milan. Alla squadra di Massimiliano Allegri è bastato un gol di Kean per avere la meglio del Verona.

Tante polemiche nel post gara per un rigore non concesso nonostante un tocco di mano evidente di Danilo. I tifosi bianconeri sono chiaramente soddisfatti del successo ma sui social non mancano i commenti negativi.

Nel mirino della critica sono finiti Angel Di Maria e Leandro Paredes. I due argentini hanno avuto un inizio di stagione alquanto deludente e anche stasera non sono mancati i commenti negativi, sui sociale, alle loro prestazioni. Sono bastati pochi minuti per far arrabbiare i bianconeri:

E comunque Paredes e Di Maria atteggiamento imbarazzante. — M A R T I N A (@Tati917) November 10, 2022

dopo il mondiale di maria e paredes possono restare anche in qatar. abbiamo giocato in 9.#dimaria — babuns29 (@babuns29) November 10, 2022

Di maria e paredes peggio pure di Sandro — luigi borrelli (@LuigiTironel7) November 10, 2022

Una vergogna gli argentini ,vergogna, speriamo vada via soprattutto Paredes e anche Di Maria, passeggiare in quel modo, mah — Vincenzo (@Vincenz43792377) November 10, 2022