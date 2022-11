Juventus al bivio: cinquanta milioni o niente

Alla Juventus arriva un messaggio abbastanza chiaro, servono cinquanta milioni o non se ne fa niente

La Juventus è pronta al riscatto. Dopo quattro vittorie consecutive, contro il Verona Allegri va a caccia della cinquina che consentirebbe ai bianconeri di issarsi al quarto posto in classifica e mettere nel mirino il terzo.

Una posizione ottima, considerando l’inizio di stagione e le grandi difficoltà avute, sia come risultati che come infortuni.

Proprio questo invoglia la società a prepararsi ad un mercato improntato al completamento della rosa. Tra gennaio e giugno è certo che alla Juve dovrà arrivare un difensore: Bremer sta finalmente dando garanzie, così come il pacchetto arretrato che nelle ultime uscite è stato imperforabile. Questo però non significa accontentarsi anche perché, con Bonucci avanti con gli anni, serve un calciatore di livello per la retroguardia.

Un calciatore che la dirigenza bianconera avrebbe già trovato e che insegue da diversi mesi: Pau Torres. Il Villarreal naviga in acque agitate e l’arrivo di Setien ha reso ancora più complicata la situazione. Ecco perché un sacrificio potrebbe essere necessario e Pau Torres è l’indiziato principale.

Calciomercato Juventus, la richiesta per Pau Torres

Il Villarreal è disposto ad ascoltare offerte per Pau Torres già a gennaio e spera che il Mondiale possa metterlo ulteriormente in mostra e far aumentare la sua valutazione. Stando a quanto riporta ‘elgoldigital.com’, il ‘Sottomarino giallo’ è pronto a cedere il proprio difensore già nel mercato invernale, ma soltanto se dovesse arrivare una offerta da cinquanta milioni di euro.

Questa la cifra per far partire la trattativa, una somma decisamente importante per il 25enne che a Villarreal hanno intenzione di sostituire con Mamadou Mbacke, 22 anni, di proprietà dei Los Angeles Fc, ma attualmente in prestito alla squadra B del club spagnolo. Le sue prestazioni stanno convincendo e la dirigenza è pronto a portarlo in prima squadra. Prima però c’è da cedere Pau Torres e farlo alla cifra pattuita: cinquanta milioni o niente.