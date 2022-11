Calciomercato Juventus, 40 milioni ed è bianconero

I bianconeri di Massimiliano Allegri sulle tracce del difensore che piace parecchio anche in Premier League

La difesa della Juventus è la migliore della Serie A. A dirlo sono, infatti, i numeri: la squadra di Massimiliano Allegri ha subito solamente sette centri, facendo meglio di Lazio (8 gol subiti) e Napioli (10).

I bianconeri, però, sono alla ricerca di un centrale che possa completare il reparto arretrato, che deve fare i conti con l’età che avanza di Leonardo Bonucci. Allegri, inoltre, sta dimostrando, di avere poca fiducia in Gatti e Rugani. Ecco perché un nuovo arrivo nelle prossime sessioni di calciomercato non è certamente da escludere.

Sono diversi i profili accostati alla Juventus nell’ultimo periodo. I bianconeri, negli ultimi anni, hanno dimostrato di avere la forza economica per mettere a segno importanti colpi. Vlahovic e Bremer dimostrano che i grandi investimenti si possono fare.

Per rafforzare il pacchetto arretrato, la Juve ha da tempo messo nel mirino Benoît Badiashile. Il centrale francese classe 2001 è uno dei pilastri del Monaco, nonostante la giovanissima età: ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e in estate è pronto a spiccare il volo verso nuovi lidi.

Calciomercato Juventus, concorrenza inglese per il difensore

I bianconeri possono rappresentare, certamente, una soluzione ma Badiashile piace anche in Premier League. Questa non è certo una buona notizia per la Juventus, che potrebbe doversela vedere con uno dei club più importanti dal punto di vista economico, stiamo parlando del Newcastle.

I Magpies, come la Juve in Italia, hanno la miglior difesa in Inghilterra. L’acquisto di Sven Botman, soffiato ad un’altra italiana, il Milan, nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato, ha subito portato i suoi frutti. Ora ha, dunque, intenzione di blindare il reparto con l’acquisto di Badiashile, per il quale, secondo Fichajes.net, sarebbero pronti 40 milioni di euro.