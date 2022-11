Juventus rassegnata, gratis al Psg: arriva anche la conferma

Per la Juventus arriva la conferma che non ci voleva: va gratis al Paris Saint-Germain a fine stagione, è deciso

Con il Mondiale ormai alle porte e la lunga pausa dei campionati, praticamente è già tempo di pensare al mercato invernale.

Ultimi fuochi per il campo, poi il rettangolo verde sarà palcoscenico per pochi fortunati (e tra questi ahinoi non c’è l’Italia) mentre per gli altri ci sarà tempo e modo di pensare agli affari.

Operazioni in vista di gennaio, magari puntando a qualche scontento della prima parte di stagione o, perché no, a qualche sorpresa mondiale, ma anche affari da imbastire in vista della prossima stagione. Alla seconda categoria appartengono anche i calciatori in scadenza di contratto a giugno che proprio da gennaio possono trattare con altri club. Occhi puntati sulle scadenze 2023 quindi provando a sfruttare l’occasione. La Juventus è tra i club interessati all’argomento da entrambi i lati: diversi i bianconeri in scadenza (da Rabiot a Cuadrado), ma anche qualche obiettivo da poter provare ad acquistare.

Calciomercato Juventus, conferme Kante-Psg

Tra questi c’è anche N’Golo Kante, attualmente infortunato e per questo fuori causa ai Mondiali 2022. Il 31enne centrocampista francese è all’ultimo atto di contratto con il Chelsea e il rinnovo non sembra essere all’ordine del giorno anche per la voglia del calciatore di provare una nuova sfida.

L’ex Leicester è uno dei nomi che ricorre spesso in ottica Juve, anche se il ricco ingaggio non rende semplice il suo arrivo. A complicarlo ulteriormente la conferma dell’interesse del Paris Saint-Germain. Kante non è certo un profilo nuovo per la squadra parigina che da tempo lo segue e prova a riportarlo a casa (è nato proprio a Parigi). Finora l’assalto non è mai andato a buon fine, ma ora le cose potrebbero cambiare.

Stando a quanto riporta su Twitter il giornalista della ‘Bild’ Christian Falk, il Psg è realmente interessato all’arrivo di Kante a parametro zero il prossimo giugno. Ovviamente la presenza dei parigini rende più complicato il compito della Juventus considerate le possibilità economica della società francese e il fascino che il ritorno a casa potrebbe avere sul 31enne.