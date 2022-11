Rifiuta quattro big: il fedelissimo di Allegri prenota la firma

La Juventus sta risalendo la china in campionato e oggi sarà impegnata nella trasferta di Verona dopo il fondamentale successo contro l’Inter. Intanto un big di Allegri viaggia verso il rinnovo di contratto

La Juventus scala la classifica e oggi è attesa dalla trasferta di Verona con la possibilità di agganciare il quarto posto in campionato.

La squadra allenata da Allegri cerca la quinta vittoria consecutiva in Serie A ed è ringalluzzita dal convincente successo nel Derby d’Italia contro l’Inter. Oltre al rendimento dei giovani, a risaltare all’occhio è anche la ritrovata solidità difensiva della ‘Vecchia Signora’. Il rientro di Bremer ha donato maggiore sicurezza al reparto, con l’ex Torino che ha panchinato capitan Bonucci. A completare il trio difensivo i connazionali Danilo e Alex Sandro, anche loro convocati dal Ct del Brasile Tite per il Mondiale in Qatar. Un baluardo del pacchetto difensivo di Allegri è sicuramente l’ex Real Madrid e Manchester City, che ha scalato le gerarchie in seno allo spogliatoio bianconero.

La fascia da capitano al braccio contro l’Inter di Danilo non è un caso, con il 31enne jolly verdeoro che ha scalzato Cuadrado e Alex Sandro come ha rimarcato alla vigilia della sfida con il Verona lo stesso Allegri: “Cuadrado ultimamente era troppo nervoso e sentiva tanta responsabilità. Ho parlato con lui dicendogli che era meglio che fosse Danilo a fare il capitano e anche Alex Sandro era d’accordo. Fermo restando che, quando Bonucci va in campo, resta Leonardo il capitano”. Parole chiare da parte dell’allenatore livornese, con Danilo sempre più essenziale dentro il terreno di gioco e leader fuori come esempio da seguire dentro lo spogliatoio.

Calciomercato Juventus, garanzia Danilo: dopo la fascia c’è il rinnovo

L’affidabilità del brasiliano è quindi conclamata, con la dirigenza della Continassa che lavora per blindarlo sotto la mole. La scorsa estate Danilo era stato oggetto dell’interesse di Real Madrid, Atletico, Barcellona e Bayern Monaco, preferendo però declinare un trasferimento per restare a Torino. Danilo non ha nessuna intenzione di cambiare maglia e presto potrebbe allungare il proprio contratto con la Juve, attualmente in scadenza nel giugno 2024. Per l’eclettico difensore – capace di ricoprire più ruoli in campo e sempre utilissimo alla causa a livello tattico – Cherubini e soci starebbero preparando un prolungamento biennale. L’investitura è chiara: dopo la fascia e lo status di ‘co-capitano’ con Bonucci, all’orizzonte c’è la firma sul rinnovo per Danilo.