TV PLAY | Moncalvo dice tutto: “L’addio alla Juve in due fasi”

Focus sulla Juventus e Andrea Agnelli a Calciomercato.it in onda su Tv Play. In diretta è intervenuto il giornalista Gigi Moncalvo

“Se il giornale del padrone della Juventus dà queste botte alla Juventus stessa, e rivela con così tanta conoscenza dei particolari i fatti, allora vuol dire che c’è qualcosa lì dentro che non funziona tanto. C’è qualcuno che si augura che la magistratura faccia ciò che lui non ha la volontà di fare, ovvero cacciare il cugino dalla guida della Juventus”. Così Gigi Moncalvo a Calciomercato.it in onda su Tv Play a proposito dell’articolo di stamane de ‘La Repubblica’, giornale il cui editore è il gruppo Gedi di John Elkann, con argomento l’inchiesta plusvalenze e non solo della Procura di Torino che coinvolge il club bianconero, nella fattispecie la dirigenza nuova e vecchia e ovviamente Andrea Agnelli.

Moncalvo si è poi espresso proprio sul presidente de ‘La Vecchia Signora’, messo in discussione da Exor e quindi a rischio addio a fine stagione: “La defenestrazione di Andrea passa per due fasi: la prima è trovargli un altro posto adatto che sembri una promozione, l’altra è trovare l’alternativa per quanto riguarda la guida tecnica – ha spiegato Moncalvo a Tv Play – C’è un presidente (sempre riguardo Agnelli, ndr) che dice di non saperne niente quando vengono trovati i panni sporchi. Sono per la vittoria in tribunale di Margherita Agnelli, così tornerebbe Giraudo e anche l’innominabile (il riferimento è a Luciano Moggi, ndr), che a suo tempo aveva il coraggio di comandare, mandando a quel paese gente come Zidane e Vieri quando serviva”.

Juventus, Moncalvo a Tv Play: “Allegri non guarda le partite dell’Under 23”

Moncalvo si è scagliato anche contro Allegri: “Non è un caso scoprire Fagioli o l’attaccante fatto esordire in Portogallo (Soule, ndr) che Allegri non sapeva nemmeno di averlo. Questo vuol dire che non guarda neanche le partite dell’U23”.