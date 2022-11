Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 9 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi mercoledì 9 novembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 9 novembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Quotidiani sportivi italiani che aprono con gli anticipi del turno infrasettimanale di campionato. Che danno già un primo verdetto: il Napoli di Spalletti vince con l’Empoli e allunga sul Milan che pareggia con la Cremonese. E infatti: “Fugona Napoli” e “Frenatona Milan“. Di spalla, problemi per tutte le altre inseguitrici: “A rapporto da Inzaghi” per l’Inter, “Uragano Mourinho” in casa Roma e “Mistero Vlahovic” per la Juventus.

Il ‘Corriere dello Sport’ omaggia il super Napoli capolista, incoronato “Campione dell’anno“. Azzurri che chiuderanno davanti il 2022, grazie alla frenata dei rivali: “Il Milan si incarta: brutto 0-0 a Cremona“. Non sorride nemmeno l’altra squadra milanese, l’Inter, per la quale “Lautaro in disco diventa un caso“: fa discutere la presenza dell’attaccante argentino in un locale per festeggiare il compleanno della sua compagna.

Su ‘Tuttosport’, apertura dedicata all’intervista al presidente del Real Madrid, Florentino Perez: “Cambiamo il calcio“. Non si molla sul progetto Superlega. Intanto, la Juventus vuole credere ancora allo scudetto: “Juve, rimonta alla Pecco“, con Capirossi, tifoso bianconero, che ricorda l’impresa di Bagnaia in MotoGP. Ma davanti c’è un “Napoli 10 e lode“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri di mercoledì 9 novembre 2022

Giornata di campionato infrasettimanale anche in Spagna, che nel caso degli iberici chiuderà già il 2022. E infatti, la vittoria di ieri del Barcellona in casa dell’Osasuna vale già il primato alla pausa per i blaugrana: “El Barça se va lider al Mundial” nel titolo di ‘Marca’. In Inghilterra, con la Carabao Cup sullo sfondo, pensieri che ai Mondiali iniziano ad andarci, con la ‘sfida’ lanciata da Berhalter, ct degli Stati Uniti, al collega Southgate, che con l’Inghilterra dovrà sfidare i ‘cugini’ nel girone: “Scars and stripes“, come titola il ‘Mirror’.