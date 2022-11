UFFICIALE | Francia, conferma Giroud: una scelta di Deschamps spiazza

Didier Deschamps ha ufficializzato la lista dei 25 convocati per i Mondiali: conferma per Giroud, mentre non ci sarà Maignan

Didier Deschamps ha sciolto le riserve: è stata ufficializzata la lista dei 25 convocati per i Mondiali in Qatar e, come anticipato da Calciomercato.it, c’è la presenza di Oliver Giroud.

Non è presente invece tra i tre portieri che andranno in Qatar Maignan: l’estremo difensore del Milan è stato lasciato a casa visto l’infortunio. Ovviamente non è presente Paul Pogba, come peraltro previsto. Altri assenti sono Ferland Mendy, Lucas Digne e Wissam Ben Yedder, mentre oltre a Giroud parteciperanno al Mondiale altri due ‘italiani’: Theo Hernandez del Milan e Adrien Rabiot della Juventus.

Francia, i convocati di Deschamps: la lista completa

Nella lista di Deschamps per i Mondiali in programma tra due settimane c’è una piccola sorpresa. Il commissario tecnico della Francia ha scelto di portare in Qatar soltanto 25 calciatori e non 26 come concesso dalla FIFA. I transalpini sono stati inseriti nel gruppo D insieme ad Australia, Danimarca e Tunisia.

Il match d’esordio è in programma il 22 novembre contro l’Australia (ore 20), quindi il 26 il match con la Danimarca (ore 17) e la chiusura con la Tunisia il 30 novembre (ore 16).

Ecco la lista completa

Portieri: Areola (West Ham), Lloris (Tottenham), Mandanda (Rennes)

Difensori: L. Hernandez (Bayern Monaco), T. Hernandez (Milan), Kimpembe (Paris Saint-Germain), Konate (Liverpool), Kounde (Barcellona), Pavard (Bayern Monaco), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Monaco), Varane (Manchester United)

Centrocampisti: Camavinga (Real Madrid), Fofana (Monaco), Guendouzi (Marsiglia), Rabiot (Juventus), Tchouameni (Real Madrid), Veretout (Marsiglia)

Attaccanti: Benzema (Real Madrid), Coman (Bayern Monaco), Dembele (Barcellona), Giroud (Milan), Griezmann (Atletico Madrid), Mbappe (Paris Saint-Germain), Nkunku (RB Lipsia)