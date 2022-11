Vlahovic tra Juve e Mondiale: il verdetto arriva subito

Dusan Vlahovic è ancora alle prese con la pubalgia, ora Juventus e Serbia iniziano a preoccuparsi: subito un nuovo verdetto

La Juventus sta provando a rialzare la testa in campionato, con la vittoria contro l’Inter che potrebbe rappresentare uno spartiacque a livello di consapevolezza all’interno dello spogliatoio. Anche contro i nerazzurri, però, Dusan Vlahovic non è riuscito ad essere a disposizione di Allegri e ora inizia ad esserci preoccupazione.

L’attaccante serbo è ancora alle prese con la pubalgia, un problema che continua ad affliggerlo ad intervalli abbastanza regolari dai tempi della Fiorentina. Nei giorni scorsi si è allenato ancora a parte, così anche la sua presenza contro il Verona appare seriamente a rischio. Massimiliano Allegri spera di averlo a disposizione almeno contro la Lazio per quella che sarà l’ultima partita di campionato prima della sosta per i Mondiali. Oltre al tecnico della Juventus, anche il CT della Serbia inizia ad osservare con crescente ansia le condizioni fisiche di Vlahovic.

Vlahovic sta diventando un caso: oggi giornata chiave per Juve e Serbia

Juventus e Serbia iniziano ad essere preoccupati per le condizioni di Dusan Vlahovic, con la pubalgia che non sembra dargli tregua. La giornata di oggi potrebbe essere decisiva, almeno per quanto riguarda una sua possibile convocazione per la sfida di domani contro il Verona. Se l’attaccante serbo dovesse riuscire ad allenarsi con la squadra, allora Massimiliano Allegri potrebbe pensare di portarlo con il resto del gruppo per l’ultima trasferta di campionato prima della sosta. Altrimenti, la Juventus continuerà a percorrere la strada della prudenza come raccontato su Calciomercato.it, lasciandolo a Torino.

Il tecnico livornese è consapevole che l’ultimo grande ostacolo è rappresentato dalla sfida con la Lazio di Maurizio Sarri del prossimo weekend, così potrebbe concedere ancora un turno di riposo all’ex bomber della Fiorentina. Inoltre, la Juventus rispetta anche le ambizioni di Vlahovic riguardo al Mondiale che sta per arrivare: il numero ‘9’ bianconero si candida ad essere tra i protagonisti con una Serbia davvero competitiva e solida. Nella giornata di oggi parlerà in conferenza Massimiliano Allegri e potrebbero arrivare degli aggiornamenti anche sul ‘caso’ Vlahovic. Juventus e Serbia attendono il proprio bomber, restando col fiato sospeso.