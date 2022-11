Odriozola e i suoi fratelli: l’alternativa è sempre ‘spagnola’

Alvaro Odriozola del Real Madrid è un obiettivo della Juventus per il calciomercato di gennaio. Ma non è la sola opzione

La Juventus ha un serio problema sulla fascia destra, questo è certo. Attualmente, c’è solo Juan Cuadrado a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri, vista l’indisponibilità di Mattia De Sciglio e l’utilizzo di Danilo come centrale nella difesa a tre.

E nella sessione di calciomercato di gennaio, che aprirà i battenti ufficialmente con l’inizio del 2023, ma con la pausa per il Mondiale in Qatar alle porte sta prendendo già piede, qualcosa inevitabilmente andrà fatto in quella zona di campo. A maggior ragione, dopo le prestazioni messe in campo dal 34enne colombiano. Negli anni scorsi, Cuadrado è stato un punto di forza della Juve, mentre per questa prima parte di stagione, non si può dire stesso. Anzi. Diverse sono, infatti, le insufficienze in pagella accumulate in Serie A e in Champions League. Un calciatore che non potrà giocare tutte le partite da qui alla fine della stagione, quando gli scadrà il contratto, e che ha bisogno di rifiatare.

Proprio per questo motivo, come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it il 2 novembre scorso, la Juventus ha messo gli occhi su Alvaro Odriozola. Dopo l’ottima stagione disputata con la maglia della Fiorentina, il 26enne calciatore spagnolo ha fatto ritorno al Real Madrid. Carlo Ancelotti, però, non lo ha mai preso in considerazione e tra due mesi potrebbe fare le valigie e fare ritorno in Italia, destinazione Continassa. Un’opzione concreta e a basso costo, vista la possibilità di approdare in bianconero in prestito gratuito fino alla fine della stagione 2022/2023.

Odriozola non è solo: un’altra idea dalla Spagna

Sempre dalla Spagna, però, potrebbe arrivare sul tavolo della dirigenza della Juventus un altro nome per la fascia destra. Stiamo parlando di Juan Foyth, attualmente in lizza per un posto ai Mondiali del Qatar con l’Argentina di Lionel Scaloni. Fermo per diverse settimane causa di un problema al ginocchio, il calciatore del Villarreal è tornato a disposizione da poco e il commissario tecnico sta valutando le sue condizioni per capire se inserirlo nella lista definitiva dei convocati. La Juventus, nella scorsa estate, parlò col ‘Submarino Amarillo’ di Pau Torres per sostituire Matthijs de Ligt, ma poi virò su Gleison Bremer. Adesso, potrebbe riallacciare i contatti con gli spagnoli, anche se gli ostacoli sono diversi. Sotto contratto fino al 30 giugno 2026, e in possesso del passaporto polacco, Foyth ha una clausola rescissoria pari a 44 milioni di euro, la cifra che ad agosto venne chiesta al Barcellona per liberarlo. Adesso, il Villarreal vive una situazione complicata e potrebbe anche abbassare le richieste per uno dei migliori della Liga nel suo ruolo. Ma per il 24enne di La Plata, riscattato dal Tottenham nel 2021 per 15 milioni di euro, non scenderà sotto i 20 milioni. Chiaramente, allo stato attuale, rappresenta solo una suggestione. Da tenere in considerazione, però, se la pista Odriozola dovesse sfumare.