Scambio o offerta irrinunciabile: l’uragano Atletico travolge Juve e Milan

Un intreccio sul calciomercato potrebbe presto essere servito sul tavolo di Juve e Milan. L’uragano Atletico è pronto a sbarcare in Serie A

Il campo sta dando verdetti sempre più importanti e definitivi e siamo solo all’8 novembre. Le coppe europee, dalla Champions alla Conference passando per l’Europa League, sono un capitolo archiviato, almeno per il momento.

C’è chi ha potuto gioire, c’è chi invece ha pianto lacrime amare, sportivamente parlando. E nell’ultima categoria possiamo metterci senza ombra di dubbio l’Atletico Madrid. I colchoneros, infatti, sono stati eliminati e come ultimi nel loro girone, che non era neanche il più complicato del torneo. Un dato di fatto cocente per Diego Simeone che, dopo anni di successi e ottime prestazioni in Spagna, è finito sotto accusa per il gioco mostrato e per una tenuta difensiva non proprio irreprensibile. A fine anno molte cose potrebbero cambiare e non ci riferiamo solo alla guida tecnica. Infatti, la rosa potrebbe subire modifiche sostanziali, anche nell’ottica di un ricambio di elementi ritenuti fondamentali, ma che non stanno rendendo al meglio. E la società sa già dove intervenire per sistemare le cose.

Effetto domino firmato Atletico: Juve e Milan si riaccendono per De Paul

Un calciatore che sta rubando sempre di più le attenzioni delle big internazionali è sicuramente Enzo Fernandez. Con la maglia del Benfica, il centrocampista che era già finito nel mirino di Roma e Milan, ha mostrato tutta la sua bravura sia in fase di proposizione sia in quella difensiva. I radar dell’Atletico Madrid, secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, si sono già accesi per portarlo in Liga, con l’intenzione di sbaragliare la concorrenza di Real, Liverpool e Manchester City, durante la prossima estate. Servirà un’offerta molto alta, ma gli ottimi rapporti tra club aprirebbero la strada anche a uno scambio. La situazione potrebbe fare felici Juve e Milan: entrambi i club seguono da anni Rodrigo De Paul e con l’arrivo di Enzo Fernandez gli spazi per l’ex Udinese sarebbero ancora di meno. L’effetto domino potrebbe riportarlo direttamente in Serie A e accontentare tutte le parti in causa.