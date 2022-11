Inter o Juventus, Conte torna in Italia: “Ecco dove”

Tiene banco il futuro di Antonio Conte, il tecnico pugliese può tornare in Italia: destino in bilico tra Inter e Juventus

Nell’ambito di un percorso complessivamente positivo, non stanno mancando le difficoltà ad Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. Fase di alti e bassi per il tecnico pugliese con gli ‘Spurs’, con un rallentamento in campionato piuttosto evidente, a margine della vittoria del girone di Champions League, che però consegna un ottavo di finale non agevole con il Milan.

Tre sconfitte in quattro partite in campionato, che hanno fatto allontanare Arsenal e Manchester City in vetta, perdendo anche momentaneamente il terzo posto a vantaggio del Newcastle. Non è un momento brillante per i londinesi, che tra stasera con il Nottingham Forrest in coppa e sabato con il Leeds devono provare ad arrivare alla pausa con due vittorie per stoppare le polemiche. Sullo sfondo, ma neanche tanto, la questione contrattuale di Conte, con un rinnovo con il club che tarda ad arrivare. L’allenatore prende tempo, la società pare non gradire e il malumore del proprietario Daniel Levy potrebbe anche avere ripercussioni sul mercato di gennaio.

Conte via dal Tottenham, scenari in via di definizione: l’annuncio in diretta

Nell’orizzonte dell’ex Ct della Nazionale, potrebbe esserci un ritorno in Italia. Si è parlato nelle scorse settimane di un possibile nuovo ciclo alla Juventus, propiziato dalle difficoltà di Allegri e dalla ‘pace’ siglata con Agnelli. Uno scenario che sarebbe confermato dalle dichiarazioni, a ‘Radio Radio’, dell’opinionista Furio Focolari, che prende le mosse dalla posizione di Simone Inzaghi all’Inter. Il ko con la Juventus di domenica scorsa allo Stadium, già il quinto in campionato, potrebbe aver segnato il percorso dell’attuale allenatore nerazzurro e aprire un domino di mercato con gli allenatori protagonisti. Ma Conte veleggerebbe verso la Juve più che verso un ritorno in nerazzurro: “Sono convinto che questa sia l’ultima stagione di Inzaghi all’Inter – ha dichiarato Focolari – Non verrà esonerato a stagione in corso, il campionato lo finirà, ma l’anno prossimo non sarà lui l’allenatore dei nerazzurri. Ne sono certo. E non sarà Conte, per lui al massimo potrebbe esserci la Juventus”.