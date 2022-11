Addio dopo un mese, esonero shock

Chiamato a guidare la squadra meno di un mese fa, la sua panchina sarebbe già a rischio: possibile esonero

Fermo da oltre due anni dopo l’addio al Barcellona nell’estate 2020, Quique Setien è tornato da poco a sedersi sulla panchina di un club. A sceglierlo è stato il Villarreal, dopo che Unai Emery ha lasciato il ‘Submarino Amarillo’ per approdare all’Aston Villa. Il tecnico basco, che ha portato il Villarreal in semifinale di Champions League nella scorsa stagione, eguagliando il massimo risultato in Champions del club, è volato in Inghilterra dopo che i ‘Villans’ hanno pagato la clausola presente nel suo contratto.

Così, vista la necessità di trovare un nuovo allenatore, il Villarreal ha scelto Quique Setien, ex tecnico del Barcellona, che dal 25 ottobre ha iniziato la sua avventura in panchina. Dal suo arrivo i risultati della squadra non sono stati certo i migliori. Su quattro gare disputate tra Liga e Conference League, il Villarreal ha pareggiato il match contro gli israeliani del Beer-Sheva, perdendo gli altri tre.

Villarreal, la panchina di Setien è già a rischio

Un inizio certamente complicato per il tecnico e dalla Spagna sembra che il suo futuro sia già a rischio. Come riportato infatti da ‘Chiringuito TV’, Setien non sarebbe particolarmente informato sulla rosa della sua squadra, a tal punto da non conoscere i nomi di alcuni dei suoi stessi giocatori. Il tecnico non avrebbe inoltre visto molte gare della squadra e si sarebbe quindi trovato piuttosto impreparato.

Dalla Spagna sottolineano come nella giornata di ieri ci sarebbe stata una riunione, durata diverse ore, tra lo stesso Setien, il suo staff tecnico e il presidente della squadra Fernando Roig insieme alla dirigenza. La prossima gara contro l’Espanyol potrebbe già essere decisiva per il tecnico. Lo spogliatoio infatti non sarebbe felice della situazione attuale. Va sottolineato poi come Setien abbia firmato con il Villarreal un contratto valido per questa e per la prossima stagione, con scadenza nel giugno 2024. Clamorosamente però potrebbe arrivare un esonero dopo neanche un mese di lavoro.