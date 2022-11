Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’8 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi martedì 8 novembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 8 novembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

I quotidiani di settore italiani aprono con l’esito dei sorteggi delle coppe europee, che per una volta sorridono alle squadre nostrane. La ‘Gazzetta dello Sport’ ‘incita’ Napoli, Inter e Milan in Champions League a tentare il passaggio ai quarti di finale, avendo evitato tutte le big sul percorso e pescato rispettivamente Eintracht, Porto e Tottenham: “Facciamo 3 su 3!“. Nel frattempo, il campionato tiene alta la tensione: “Scudetto, il duello del martedì“, con il Napoli capolista e il Milan impegnati oggi contro Empoli e Cremonese. Intanto, l’Inter vede salire la preoccupazione dopo il ko con la Juventus: “Il caso Inzaghi”. Mentre i bianconeri rivedono la luce: “Nuova fiducia Allegri“.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre a sua volta incoraggiando le italiane in coppa: “Coppe, si può!“, includendo anche gli esiti relativi agli spareggi di Europa League. Oggi, come detto, si torna già in campionato: “Spalletti e Pioli lanciano la volata“. “Quel ragazzo d’oro di Gavi” invece vince il Golden Boy: trionfo per il talento del Barcellona.

A proposito di Golden Boy, ‘Tuttosport’ apre con le dichiarazioni del vincitore della categoria italiana, Fabio Miretti: “Io, nel nome di Marchisio“. Più in basso, un sorriso per la Juventus dai sorteggi di Europa League: “Il Nantes in Europa vuol dire Coppa Juve“, ricordando l’incrocio in semifinale Champions nel 1996. Oggi intanto riparte il campionato: “Spalletti cambia il Napoli, il Milan chiede gol a Origi“. Mentre l’Inter si interroga sui suoi difetti: “Marotta avvisa Inzaghi, troppi gol presi“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri di martedì 8 novembre 2022

All’estero, in Spagna tiene banco il clamoroso esito del posticipo del lunedì, con il Real Madrid che perde a sorpresa il derby con il Rayo Vallecano per 3-2 e con esso la testa della classifica: “El Madrid pierde la cabeza“, titola ‘As’. In Inghilterra, invece, il ‘Mirror’ divide la sua prima pagina tra la possibile cessione del Liverpool (“Unleash sell…“) e gli esiti dei sorteggi europei che per le britanniche regalano incroci da urlo: i Reds pescano il Real Madrid in Champions, il Manchester United pesca il Barcellona in Europa League (“…Unleash EL“).