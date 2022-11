Italia ripescata ai Mondiale: arriva la sentenza UFFICIALE del TAS

L’Italia continua a sperare in un miracoloso ripescaggio al Mondiale in Qatar: arriva la sentenza ufficiale del TAS

Mancano meno di due settimane all’inizio del Mondiale in Qatar. Un evento che ha fatto molto discutere e per il quale sono scoppiati diversi casi che hanno tirato in ballo molte nazioni. Ovviamente continua a pesare l’assenza dell’Italia al Mondiale, assenza che si ripete per la seconda volta consecutiva. In questi mesi però la Nazionale italiana ha sperato in un miracoloso ripescaggio last minute.

Due sono stati i casi scoppiati in questi mesi. Prima quello dell’Ecuador, che avrebbe tesserato un giocatore accusato di avere la nazionalità colombiana. Poi il caso legato all’Iran e tutto ciò che sta succedendo nel paese sui diritti delle donne. Oggi arriva una prima sentenza ufficiale da parte del TAS che spegne definitivamente una speranza per la Nazionale italiana.

Mondiale, UFFICIALE la sentenza del TAS: l’Ecuador ci sarà

Iniziano ad affievolirsi le speranze dell’Italia di essere ripescata per il Mondiale in Qatar. Mancano precisamente 12 giorni alla partita che inaugurerà la competizione e ormai sembrerebbe impossibile vedere gli azzurri volare al Mondiale.

Uno dei casi che faceva sperare l’Italia era quello legato all’Ecuador, che avrebbe utilizzato Byron Castillo nelle qualificazioni, giocatore accusato di avere la nazionalità colombiana. Sulla questione si è espresso il TAS, ufficializzando la presenza dell’Ecuador al Mondiale e respingendo le accuse di Cile e Perù. Contemporaneamente però la Federcalcio ecuadoriana è stata ritenuta responsabile per aver condiviso un documento con false indicazioni. Per questo motivo verrà sanzionato l’Ecuador con tre punti di penalizzazione nelle prossime qualificazioni al Mondiale del 2026. L’ammissione dell’Ecuador spegne dunque ulteriormente le speranze di un ripescaggio last minute per volare in Qatar. Rimane solo la speranza legata all’Iran, del quale si è chiesta più volte l’esclusione, ma più passa il tempo più sembra difficile che possa cambiare la situazione, visto che in questo periodo si stanno ufficializzando le rose delle varie nazionali. Quindi anche questa volta noi italiani dovremmo seguire il Mondiale dal divano, per la seconda volta consecutiva, sperando che la situazione possa migliorare il prima possibile.