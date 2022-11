TV PLAY | Alla Juve a gennaio: “Colpo importante a centrocampo”

Il giornalista Stefano Salandin ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la Juventus di Allegri: commento anche sul tema calciomercato

La Juventus continua a mostrare segnali incoraggianti. E quale miglior modo per ripartire, se non prendersi i tre punti meritatamente contro l’acerrima rivale Inter. Un risultato assai significativo per la ‘Vecchia Signora’, che ora non deve accontentarsi. Il successo ai danni dei nerazzurri è senza dubbio di grande spessore, ma non può bastare.

Ne è consapevole anche il giornalista Stefano Salandin: “La Juventus ha vinto solo una partita contro l’Inter. I bianconeri sono fuori dalla Champions League e con questa partita non hai sistemato tutto – ha dichiarato Salandin a Tv Play, in onda sul canale Twitch di Calciomercato.it -. L’Inter non ha realizzato le occasioni che ha avuto. Le partite vanno osservato per intero, non si raccontano guardando solo il risultato. La Juventus è stata brava a rimanere dentro la partita, sfruttando forse condizioni fisiche migliori. I segnali di miglioramento ci sono, ma la crisi non è terminata qui. Siamo in una stagione abbastanza complessa. Resta il fatto che sei fuori dalla Champions con solo una gara vinta nel girone. È ancora tutto da rifare“.

Il collega, poi, parla dell’utilizzo dei giovani: “Se io fossi l’allenatore e avessi Pogba, farei giocare lui. Quindi, magari, i giovani non avrebbero giocato in questo caso. La squadra che ha comprato più giovani in Europa negli ultimi dieci anni è il Real Madrid. Loro li fanno giocare tutti, ma uno ogni tanto insieme ai senatori. Il giovane non ti tira fuori dai guai. Vlahovic è vecchio? Chiesa è vecchio? Forse Locatelli, ma nemmeno. Se gli anziani stanno bene e gli metti vicino 3/4 giovani allora va bene, ma dipende anche dalle dinamiche del momento. Fagioli sembra essere un po’ più pronto rispetto a Miretti“.

Calciomercato Juventus, Salandin: “Senza Pogba, intervento pesante a gennaio”

Salandin prosegue, dicendo anche la sua su Bonucci: “Mi auguro che la Juventus recuperi i pezzi mancanti dall’infermeria. L’Europa League è un importante palcoscenico per i giovani. Uno dei casi interessanti è quello della Spagna, che riparte grazie all’Under 23 e lo fanno tutte le squadre. La Juventus fa bene ad utilizzare questi ragazzi. A Monza, sempre in orbita Juve, ci sono calciatori che stanno facendo bene, come Ranocchia e Rovella. Bonucci, invece, continua a faticare. L’età passa per chiunque e spero che sia lucido nell’interpretare questo suo nuovo ruolo. La vedo dura che possa essere ancora protagonista“.

Infine, parentesi riguardante il calciomercato: “Una delle situazione da seguire attentamente è quella riguardante Pogba. Se dovesse avere altri problemi, è evidente come la Juventus possa realizzare un intervento importante a centrocampo. Da quel che sento, però, la dirigenza cerca un centrale mancino oppure un esterno destro basso. Ma se ci saranno i recuperi, non ci sarà la necessità di intervenire pesantemente a gennaio“.