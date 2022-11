Sorteggi Europa League: Roma evita Barcellona, Juve sfortunata

Oggi i sorteggi di Europa League, con Juventus e Roma protagoniste: mentre Mourinho può sorridere, Allegri casca male

Dal weekend Roma e Juventus ci arrivano con umori completamente opposti: i giallorossi hanno perso nel derby contro la Lazio, mentre i bianconeri sono riusciti a trionfare contro l’Inter all’Allianz Stadium. Oggi a Nyon si terranno i sorteggi per gli spareggi di Europa League, dove i due club italiani saranno ancora protagonisti.

Il regolamento UEFA ha subito un cambiamento e, per questo, oggi verranno sorteggiate le 16 squadre che parteciperanno ai play-off di Europa League. Da questi sedicesimi usciranno le squadre che potranno raggiungere agli ottavi di finali i club già qualificati perché arrivate prime nei rispettivi gironi. Per gli spareggi le 16 squadre verranno suddivise in due fasce, con le teste serie che sono rappresentate dai club qualificati come secondi nei gironi di Europa League e le non teste di serie rappresentate dalle squadre scese dalla Champions Legague. L’unica limitazione riguarda il fatto che non si possono accoppiare squadre della stessa nazionalità. Di seguito la lista completa delle squadre che prenderanno parte agli spareggi di EL.

TESTE DI SERIE: Roma, PSV, Rennes, Union Berlin, Manchester United, Nantes, Monaco, Midtjylland

NON TESTE DI SERIE: Juventus, Ajax, Barcellona, Leverkusen, Salisburgo, Siviglia, Shakhtar Donetsk, Sporting Lisbona

Sorteggi Europa League, la nostra simulazione | CR7 per la Juve, Mou torna in Portogallo

Il sorteggio per gli spareggi di Europa League si terrà oggi alle ore 13 a Nyon e sarà visibile su ‘Sky Sport 24’ e in streaming su ‘NOW’ e ‘skysport.it’. Le partite si giocheranno dopo la sosta per il Mondiale: il 16 febbraio si giocherà l’andata e il 23 febbraio il ritorno. Nella simulazione di Calciomercato.it non può sorridere la Juventus, che pesca la più insidiosa tra le teste di serie: il Manchester United dell’ex Cristiano Ronaldo. Decisamente più benevolo, invece, il sorteggio per i giallorossi: la Roma di José Mourinho pesca lo Sporting CP per i playoff europei.

La nostra simulazione ha composto, poi, le seguenti gare: Union Berlin-Salisburgo, Barcellona-Midtjylland, Monaco-Shakhtar Donetsk, PSV-Bayer Leverkusen, Siviglia-Rennes e Ajax-Nantes. Oltre ovviamente alla doppia sfida di Juventus e Roma, rispettivamente contro Manchester United e Sporting CP.