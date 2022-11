Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 7 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi lunedì 7 novembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 7 novembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con un evento storico per l’Italia dei motori: il ritorno al titolo mondiale della Ducati e di un pilota italiano nella MotoGP. Francesco Bagnaia è campione del mondo e il titolo per celebrarlo è “Italia Vroom“. In alto, “Ridi Juve” è il titolo che racconta il risultato del derby d’Italia tra bianconeri e nerazzurri, con la squadra di Allegri a centrare una vittoria pesantissima. Altrettanto, lo è quella della Lazio nella stracittadina con la Roma: “Derby da sorpasso“. E occhio, oggi, ai sorteggi europei: “Champions da paura“.

Il ‘Corriere dello Sport’ dedica il suo titolo principale al posticipo serale di ieri in campionato, vinto dai bianconeri: “La meglio Juventus“. Nell’altro big match di giornata, il derby della Capitale, passa la Lazio: “Derby alla Lazio, Sarri sale al terzo posto“. In alto: “Il mondo è di Pecco“, per celebrare Bagnaia campione del mondo in MotoGP, 13 anni dopo l’ultimo trionfo di Valentino Rossi.

Su ‘Tuttosport’, i due titoli principali sono sempre quelli. Ossia, il successo della Juventus contro l’Inter (“Giustizia Juve!“, in riferimento al gol annullato a Danilo, ritenuto un errore dal quotidiano) e il trionfo di Bagnaia in MotoGP (“Pecco nella storia“). Di fianco: “Toro, la solita brutta storia“, commentando la rocambolesca sconfitta granata in casa del Bologna.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri di lunedì 7 novembre 2022

All’estero, in Spagna, ‘Marca’ si concentra sulla giornata campale del Real Madrid, che a mezzogiorno conoscerà la sua avversaria in Champions League dopodiché scenderà in campo con il Rayo Vallecano nel posticipo di campionato: “Primero, el trueno; despues, el Rayo“. In Inghilterra, il ‘Mirror’ titola “Mad for it” per raccontare la domenica dei due big match tra Chelsea e Arsenal e Tottenham e Liverpool, vinti rispettivamente dai Gunners e dai Reds.