Operazione ufficiale e tre mesi di stop: salta anche l’Inter dopo la sosta per il Mondiale. Il comunicato del club

È arrivato il comunicato ufficiale del club all’indomani del brutto infortunio accusato dal big nella giornata di ieri. Confermata la pesante tegola per il giocatore.

Stefano Sensi, infatti, è di nuovo costretto ad un lungo stop. “Purtroppo ha avuto questo scontro in campo e gli è rimasta la caviglia sotto, si è spaventato tantissimo e adesso faremo le valutazioni del caso”, aveva dichiarato a caldo Palladino. “Ci auguriamo che non sia una cosa gravissima, a fine partita ci ho parlato ed era più tranquillo. Sicuramente non è una sciocchezza, però ci penseranno i dottori a valutare ciò che è successo”. Il pessimismo filtrato ieri in casa Monza è stato subito confermato: l’ex Inter ha rimediato una frattura malleolo-peroneale e, come comunicato oggi dalla società, è necessario l’intervento ed un lungo stop.

Monza, il comunicato ufficiale su Sensi

“AC Monza comunica che, in seguito all’infortunio occorso ieri, Stefano Sensi verrà nei prossimi giorni sottoposto a intervento di riduzione della frattura malleolo-peroneale“, ha annunciato il club lombardo attraverso una nota ufficiale. Stando alle prime indiscrezioni, il giocatore ne avrà per almeno 2-3 mesi e non tornerà a disposizione a gennaio alla ripresa dopo il Mondiale in Qatar. Sensi salterà così, oltre alla Lazio, anche le sfide contro Inter e Juventus in Coppa Italia. Un’altra pesantissima tegola per il centrocampista e per il Monza di Palladino.