Sorteggi Conference League: Lazio-Cluj, insidia portoghese per la Fiorentina

Dopo i sorteggi di Champions ed Europa League c’è spazio anche per quelli di Conference, in cui le italiane impegnate saranno due. Lazio e Fiorentina in attesa dei rispettivi avversari

Si sono consumati nelle scorse ore i sorteggi relativi a Champions League ed Europa League, con un totale di cinque italiane coinvolte. Ora tocca alla Conference League con la Lazio retrocessa dalla seconda competizione continentale in virtù del terzo posto nel girone, e la Fiorentina invece giunta seconda nel gruppo A della stessa Conference. Entrambe le italiane sono dunque in attesa di conoscere il nome della rispettiva avversaria per il turno di spareggio in gare di andata e ritorno che si disputeranno il 16 e 23 febbraio 2023.

Il sorteggio di Conference League andrà in scena dalle ore 14 sempre da Nyon dove Fiorentina e Lazio attendono dunque di conoscere la squadra che gli verrà contrapposta.

IL SORTEGGIO DELLA CONFERENCE LEAGUE

Qarabag-Gent

Trabzonspor-Basilea

Lazio-Cluj

Bodø /Glimt-Lech Poznan

Braga-Fiorentina

AEK Larnaca-Dnipro

Sheriff-Partizan Belgrado

Ludogorets-Anderlecht



Le date dei prossimi impegni di Conference League:

Playoff per la fase a eliminazione diretta: 16 e 23 febbraio 2023

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 7 giugno 2023 alla Eden Arena di Praga