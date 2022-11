Spunta la clausola dimezzata: via libera al primo colpo della Juventus

La possibilità di acquistarlo a metà della clausola dà il via libera alla Juventus, Allegri può ricevere il primo rinforzo

Se tre indizi fanno una prova, quattro rappresentano una vera e propria sentenza: la Juventus è tornata.

Contro l’Inter i bianconeri hanno superato l’esame di maturità ed ora la rincorsa scudetto può partire. Non si nasconde Allegri che pregusta la possibile scalata al vertice, dando appuntamento a gennaio, dopo la sosta, quando “non so cosa può succedere”.

Intanto è successo che in quattro partite la Juventus ha raccolto il massimo dei punti a disposizione, riducendo a due punti il distacco dalla zona Champions e salendo al quinto posto in campionato. Il Napoli dista ancora 10 lunghezze ma, come detto dall’allenatore dei bianconeri, a gennaio inizia un’altra stagione e tutto è ancora aperto. Lo sarà ancora di più se a Torino riusciranno a mettere a posto alcune lacune attualmente presenti nella rosa. Una riguarda sicuramente le corsie difensive e alla riapertura del mercato può esserci il colpo grazie ad una clausola dimezzata.

Calciomercato Juventus, via libera per il terzino

A parlarne è ‘elnacional.cat’ che racconta dell’interesse del Real Madrid per Fran Garcia, cresciuto nelle giovanili delle ‘merengues’ prima di trasferirsi al Rayo Vallecano dove ora sta facendo molto bene.

Proprio per questo Florentino Perez vuole riportarlo al ‘Bernabeu’ e per farlo potrà sfruttare una clausola presente nel suo contratto. Se qualsiasi club potrebbe acquistarlo versando dieci milioni di euro, al Real ne basterebbero 5 per riportarlo a casa. Questa la cifra prevista per il suo ritorno in blanco e se davvero dovesse concretizzarsi, la Juventus potrebbe approfittarne.

La stessa fonte, infatti, mette in dubbio la permanenza di Ferlan Mendy in caso di arrivo di Garcia. L’esterno francese è da tempo accostato alla Juventus che ha la necessità di trovare un’alternativa importante ad Alex Sandro (in scadenza di contratto a giugno). Il Real potrebbe accettare di cedere Mendy davanti ad un’offerta congrua e i bianconeri potrebbero approfittare di questa situazione per piazzare il colpo in difesa e mettere a disposizione di Allegri una freccia in più da utilizzare nella rincorsa scudetto.