MotoGP di nuovo tricolore: Bagnaia campione del Mondo

L’Italia torna a vincere il mondiale della MotoGP dopo tredici anni: Pecco Bagnaia trionfa a Valencia

Pecco Bagnaia è campione del Mondo. La MotoGP torna a tingersi di tricolore con il successo del pilota della Ducati. Tredici anni dopo l’ultimo trionfo firmato Valentino Rossi, un italiano torna a vincere il Mondiale della classe regina.

Valencia per Bagnaia era poco più di una formalità visto i 23 punti di distacco da Quartararo, ma la tensione al box Ducati era comunque palpabile. L’ultima gara dell’anno va a Rins che chiude davanti a Bider e Martin con Quartararo quarto. Per sperare nella rimonta il francese avrebbe dovuto vincere ma la Yamaha si è confermata non avere lo spunto per essere competitiva. Così per Bagnaia il GP si è trasformata in una passerella, magari con un pizzico di ansia: il numero 63 ha chiuso al nono posto, stando più attento a non commettere errori che ad andare veloce. Alla fine è arrivato il trionfo italiano.

MotoGP, Bagnaia campione tredici anni dopo Rossi

Con Valentino Rossi presente a Valencia, Pecco Bagnaia è riuscito a riportare l’Italia al vertice del motomondiale. Un trionfo che a giugno sembrava praticamente impossibile con Quartararo distante oltre novanta punti per via di qualche caduta di troppo. Poi Bagnaia ha ingranato la marcia alta e per i rivali, anche grazie ad una Ducati imbattibile, non c’è stato più nulla da fare.

Una rimonta implacabile che lo ha portato all’ultima gara con 23 punti di vantaggio. Valencia si è trasformata così nella passerella attesa: 27 giri con il cuore in gola, attento a non commettere il minimo errore, per poi tagliare il traguardo e lasciarsi andare alla gioia. Pecco Bagnaia è campione del Mondo.