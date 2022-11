HIGHLIGHTS | Orsolini-Posch, il Bologna di Thiago Motta rimonta il Torino

Terza vittoria consecutiva per il Bologna, battuto in rimonta anche il Torino di Juric. La classifica aggiornata

Lunch match ricco di emozioni al Dall’Ara di Bologna, dove a spuntarla è la squadra di Thiago Motta che ribalta il Torino.

I rossoblù centrano il terzo successo consecutivo in campionato e fanno un ulteriore balzo in classifica, portandosi proprio a ridosso dei granata a quota 16 punti. Terza vittoria in fila che è arrivata in rimonta: a sbloccare il match è stato Lukic su calcio di rigore, con le squadre negli spogliatoi sull’1-0 in favore degli ospiti. I padroni di casa la ribaltano nella ripresa, con Orsolini (al secondo gol consecutivo dopo Monza) e Posch su assist di Soriano. Per Juric, squalificato e in tribuna, arriva un brusco stop dopo la grande vittoria sul Milan campione d’Italia.

Bologna-Torino 2-1: marcatori, classifica e highlights

La classifica recita ora Torino 17 e Bologna 16, con i rossoblù che si allontano ulteriormente dalla zona retrocessione e puntano la parte sinistra della classifica. Ottimo momento per Thiago Motta e la sua squadra, in attesa delle partite delle 15 e dei derby della Capitale e d’Italia, Roma-Lazio e Juventus-Inter. Di seguito i marcatori del match e la classifica di Serie A aggiornata.

BOLOGNA-TORINO 2-1: 26′ rig. Lukic (T), 64′ Orsolini (B), 73′ Posch (B)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 35, Milan 29, Atalanta 27, Roma* 25, Lazio* e Inter* 24, Udinese 23, Juventus* 22, Torino 17, Salernitana 17, Bologna 16, Sassuolo 15, Empoli 14, Fiorentina* 13, Monza* 10, Spezia e Lecce 9, Sampdoria* e Cremonese 6; Verona*.

*una partita in meno