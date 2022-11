Dall’Inter alla Juventus a gennaio: il colpo per la rimonta scudetto

La sentenza è già arrivata: colpo in casa Inter per la rimonta scudetto della Juventus, così Allegri può ancora sperarci

Se non uno spareggio, poco ci manca. Juventus-Inter non è una sfida come tutte le altre, soprattutto quando entrambe le formazioni non hanno altri jolly da giocarsi.

Il Napoli dista tredici punti per i bianconeri, undici per i nerazzurri ed allora vincere è l’unica strada possibile per continuare a sperare.

Di partite da giocare ce ne sono ancora tante, ma uscire battuti dal derby d’Italia rappresenterebbe una mazzata dal punto di vista dei numeri, ma anche del morale. Ed allora per Allegri e Inzaghi quella dell’Allianz Stadium è un match da dentro o fuori, in attesa che poi il mercato dia un’altra svolta alla stagione. Juventus-Inter precede, infatti, le ultime due giornate prima della pausa per i Mondiali, durante la quale le società possono iniziare già a programmare acquisti e cessioni invernali. Lo faranno anche i bianconeri puntando a regalare ad Allegri i rinforzi utili per continuare a coltivare la speranza di rimonta tricolore. Un acquisto potrebbe arrivare proprio dall’Inter e il verdetto è già stato emesso.

Calciomercato Juventus, colpo dall’Inter

Proprio in vista del big match, Calciomercato.it ha proposto su Twitter un sondaggio con al centro proprio il mercato di gennaio e i possibili affari tra Juventus e Inter. La domanda posta agli utenti è la seguente: “Juve-Inter di questa sera promette già scintille. Con un Napoli inarrestabile, quale calciatore della rosa di Inzaghi servirebbe ai bianconeri per provare a cullare il sogno Scudetto?”

La risposta è stata chiara: è Milan Skriniar con il 40,7% di preferenze l’uomo giusto per far fare il salto di qualità alla Juventus. Il difensore slovacco, in scadenza di contratto, è l’acquisto che servirebbe ai bianconeri per dare la caccia al Napoli. Dietro di lui c’è Calhanoglu con il 28,5% di voti. Poche le preferenze accordate a Bastoni e Dumfries che raccolto rispettivamente il 18,5% e il 14,8% di voti.

Gennaio però deve ancora arrivare, per Juventus e Inter c’è da fare più punti possibili prima della sosta partendo proprio da questa sera e dal derby d’Italia. Vincere è fondamentale per rendere più concrete le speranze di rimonta.