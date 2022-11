Intreccio Dumfries-Cuadrado: il derby d’Italia parte col botto

Juventus-Inter scatta prima sul calciomercato che in campo. Triangolo di laterali destri e uno scenario a dir poco clamoroso

A meno di sorprese Dumfries partirà dal primo minuto nel derby d’Italia che, vista anche la vittoria del Napoli in casa dell’Atalanta, sarà per entrambe quasi un dentro o fuori dal discorso Scudetto.

L’olandese è uno dei punti fermi della squadra di Simone Inzaghi, ma anche uno dei più ‘corteggiati’ in sede di calciomercato. A tal proposito, le ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra non sono positive per lo stesso tecnico nerazzurro e per i tifosi interisti. Stando al ‘Telegraph’ il Manchester United è intenzionato a prendere un terzino destro nella prossima sessione di gennaio e l’ex capitano del Psv rappresenta uno dei possibili candidati. I ‘Red Devils’ potrebbero sfidare il Chelsea, sempre molto interessato al classe ’96, presentandosi in casa Inter con una proposta da ben 40 milioni di euro. I problemi finanziari del club targato Suning fanno sì che non si possa escludere un ‘sacrificio’ nella finestra di riparazione, specie in caso di grande offerta. E quella eventuale dello United lo sarebbe… Se partisse Dumfries, la cui partenza darebbe senz’altro una rinfrescata ai disastrati conti, Marotta dovrebbe però andare a prendere un sostituto. E allora occhio a Juan Cuadrado, che il CEO nerazzurro conosce benissimo e che è assistito da Lucci, agente (lo stesso di Dzeko e Correa…) molto vicino alla ‘Beneamata’. Il colombiano è in scadenza di contratto, con la Juventus che ad oggi non appare propensa al rinnovo.

Calciomercato Juventus, Odriozola con Cuadrado all’Inter

Dumfries al Manchester United, che a gennaio dovrebbe invece salutare Cristiano Ronaldo, Cuadrado all’Inter e… Chi alla Juventus? Il profilo che può fare al caso di Allegri è quello di Alvaro Odriozola, il quale in realtà rappresenta già una priorità dei bianconeri come raccontatovi qui su Calciomercato.it. Il laterale spagnolo ex Fiorentina è ai margini del Real Madrid (nemmeno un minuto fin qui…) e può arrivare in prestito.