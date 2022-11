Scambio due per uno: il maxi affare che ribalta la Juventus

Calciomercato Juventus, il mega affare dalla Spagna che spegne le speranze dei bianconeri. Scenario a sorpresa.

Sebbene manchi ancora molto prima dell’apertura ufficiale della sessione trasferimenti invernale, gli addetti ai lavori sono già all’opera per non farsi trovare impreparati anche in ottica calciomercato estivo.

Ne sa qualcosa la Juventus, che in questo prima parte di stagione sta attingendo al serbatoio rappresentato dai giovani per aumentare i cavalli del proprio motore. La maggior parte degli acquisti fatti qualche mese fa sta deludendo le attese, e le chances di una nuova rivoluzione sono sempre più tangibili. La gara contro l’Inter potrebbe rappresentare l’ultima spiaggia, per provare a risollevare una stagione iniziata male. L’eliminazione dalla Champions chiaramente inficerà anche in sede di calciomercato. Sotto questo punto di vista, dalla Spagna non trapelano notizie molto incoraggianti.

Calciomercato Juventus, il Barça fa sul serio per Joao Felix: doppia contropartita sul piatto

Nelle ultime settimane sono ritornati ad essere accostati alla Juve profili che i bianconeri avevano monitorato già in passato. Approfittando della situazione di impasse creatasi al Barcellona, nuovi rumours stanno spingendo con sempre più insistenza Ferran Torres in bianconero. Al momento la Juve non ha ancora affondato il colpo, ma quello dello spagnolo del Barça non è l’unico profilo che potrebbe stuzzicare Cherubini, che nei mesi scorsi aveva sondato con interesse anche Kessié.

Secondo quanto riportato da elgoldigital.com, il Barcellona, però, potrebbe entrare nell’ordine di idee di imbastire un super affare con l’Atletico Madrid, inserendo nell’affare proprio Ferran e Kessié. I blaugrana, infatti, sarebbero pronti a rompere gli indugi per Joao Felix, che sta vivendo un’altra stagione poco appariscente all’ombra del Wanda Metropolitano. Qualora Simeone dovesse essere confermato sulla panchina del Colchoneros, il fuoriclasse lusitano sarebbe intrigato all’idea di cambiare aria, per valutare una nuova esperienza. Difficile che i catalani possano decidere di pagare per intero la clausola da 126 milioni di euro. Più probabile, invece, l’inserimento di una doppia contropartita tecnica, il cui valore complessivo si aggira sui 100 milioni di euro. Al momento è solo un’idea, in futuro chissà…